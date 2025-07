Parken in der Stadt Lörrach

In der Nordstadt entsteht nicht nur die „Neue Mitte". Auch Planungen für neue Parkregeln gibt es für die Nordstadt. Foto: Wohnbau Lörrach Ein effektives, gesamtstädtisches Parkraummanagement empfiehlt die Lörracher Verwaltung. Die Politik will teils mehr.







Mit einem Maßnahmenpaket soll die Umgestaltung des Parkraummanagements in der Stadt Lörrach erfolgen. Weil der Parkdruck in der Nordstadt besonders hoch ist, gerät dieser Bereich dabei direkt in den Fokus.