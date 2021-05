1 Ein Auto steht mit Parkscheibe in der Balinger Friedrichstraße. Mit Anwohnerparkausweis kann man dort auch länger als 90 Minuten seinen Wagen abstellen. Foto: Maier

Die Balinger Stadtverwaltung plant derzeit nicht, in anderen Bezirken als der Innenstadt Anwohnerparkausweise einzuführen. Ebenso wenig sei eine Erhöhung der derzeit geltenden Gebühren für diese Ausweise geplant, teilt das Rathaus auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Balingen - Hintergrund ist das Ansinnen der Landesregierung, die Gebühren für das sogenannte Anwohnerparken deutlich zu erhöhen. Damit soll laut Aussage eines Sprechers des Verkehrsministeriums ein "Anreiz zum Umdenken" beziehungsweise zum Umstieg auf nachhaltigere Mobilitätsformen gegeben werden. Grundsätzlich gilt derzeit noch eine Gebührenobergrenze für entsprechende Parkausweise, diese fällt mit der für Sommer erwarteten neuen Verordnung aber weg.

Freiburg oder Heidelberg wollen Autofahrern tiefer in die Tasche greifen

Kommunen können fürs Anwohnerparken dann praktisch so viel verlangen, wie sie möchten. Größere Städte wie Freiburg oder Heidelberg haben bereits angekündigt, Autofahrern künftig tiefer in die Taschen greifen zu wollen und die Bezirke, in denen Anwohnerparkausweise verlangt werden, auszuweiten.

Ebenso Tübingen: Der dortige Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) war vor zwei Jahren vorgeprescht und hatte vorgeschlagen, die Kosten fürs Anwohnerparken von derzeit 30 Euro jährlich auf 30 Euro pro Monat zu erhöhen – und zwar auch in den Tübinger Teilorten, wo bisher gar nichts bezahlt werden muss. Vom Gemeinderat wurde Palmer diesbezüglich mittlerweile eingebremst; im Gespräch ist nun eine Gebühr von zehn Euro pro Monat. Die Freiburger planen derweil mit einer Gebühr von 30 Euro pro Monat (statt bisher im Jahr); die Mehreinnahmen sollen in die Förderung alternativer Mobilität fließen.

Ausstellung eines Anwohnerparkausweises kostet derzeit elf Euro

In Balingen soll nach Angaben des Rathauses vorerst alles so bleiben, wie es ist. Die Ausstellung eines Anwohnerparkausweises kostet derzeit elf Euro, dazu kommen 2,50 Euro pro Monat. Eine Erhöhung dieser Gebühren sei nicht vorgesehen – auch nicht die Erweiterung der Bezirke, in denen man nur noch mit Anwohnerparkausweisen sein Auto abstellen kann.

Für die City seien die Anwohnerparkausweise durchaus sinnvoll, heißt es aus dem Rathaus, weil der Parkraum dort sich von anderen Bereichen der Gesamtstadt wesentlich unterscheide. Dort gebe es für Anwohner – ganz anders als in Wohngebieten – kaum Möglichkeiten, eigene Stellplätze zu schaffen. Die bestehenden Plätze befinden sich überwiegend in der Kurzparkzone, in der man seinen Wagen für eine begrenzte Zeit kostenlos abstellen kann. In der City bestehe insgesamt ein hoher "Parkdruck" – weshalb die Anwohner einen Bedarf an Parkausweisen hätten.