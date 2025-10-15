Parken in Balingen: Werden bald Parkuhren aufgestellt?

Das zumindest war aus gut unterrichteten Kreisen laut geworden. Balingen dreht am Park-Management. Kunden könnten sich auf Neuerungen einstellen müssen.
Mangelware Parkplatz: Wer in der Innenstadt arbeitet, drückt sich selbst tagtäglich die Daumen, einen freien Stellplatz für sein Auto zu finden. 90 Minuten darf man kostenlos parken. Für viele Arbeitnehmer heißt das: alle anderthalb Stunden unerlaubt an der Parkscheibe drehen oder das Auto umparken. Kunden haben oft das Nachsehen – freie Plätze im Städtle sind rar. Daran will die Stadt Balingen nun was ändern.