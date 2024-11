Parken in Bad Liebenzell: Wohin mit den Autos, wenn der Platz fehlt

Parken in Bad Liebenzell

1 Gerade an besucherstarken Wochenenden könnte die Regulastraße als Parkplatz genutzt werden. Foto: Wolfgang Krokauer

Hochumstritten ist die Frage des Parkens in Bad Liebenzell. Wo könnten weitere Möglichkeiten entstehen? Soll es überhaupt neue Parkplätze geben? Wären sogar weniger Autos wünschenswert? Darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen.









Verkehrsplaner Andreas Weber von der Planungsgruppe SSW in Ludwigsburg hat dem Gemeinderat von Bad Liebenzell in seiner jüngsten Sitzung eine Analyse über das Parken in der Kurstadt vorgelegt. Dabei stellte Weber zunächst fest, dass das Auto bei der Wahl der Verkehrsmittel eine große Rolle spielt.