Dieser Scanner an der Zufahrt zum See liest die Nummernschilder der Autos ein. Foto: Lutz Rademacher

Das neue Parksystem am Kirnbergsee in Unterbränd ist in Betrieb. Alle Nummernschilder der Fahrzeuge werden ab sofort gescannt. Parksünder müssen künftig 40 Euro bezahlen. Solarenergie und Brennstoffzelle liefern Strom für die Technik.















Bräunlingen - Ein neues Zeitalter ist am Parkplatz am Südufer des Kirnbergsee angebrochen. Wo früher gelegentlich ein Parkwächter im Campingstuhl saß, ist heute modernste Technik installiert, in dieser Form einzigartig in Deutschland. Damit ändert sich aber auch der Ablauf für die Nutzer des Parkplatzes.