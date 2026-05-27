Parken am Freibad: Triberg setzt auf neues Digitales System

Die Stadt Triberg hat die Parkplatzsituation am Freibad neu geordnet. Mit der Einführung einem digitalen Parksystem soll die Verfügbarkeit für Besucher verbessert werden.
Aus der Bevölkerung gingen in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über die Parksituation rund um das Freibad ein, die sowohl an den Gemeinderat als auch an die Mitarbeiter im Rathaus herangetragen wurden. Häufig waren die Parkplätze rund um das Freibad von Wanderern, Dauerparkern und anderen Besucherinnen und Besuchern der Stadt belegt, so dass für Freibadbesucher wiederholt keine Parkplätze mehr zur Verfügung standen.