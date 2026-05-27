Parken am Freibad: Triberg setzt auf neues Digitales System

Die Stadt Triberg hat die Parkplatzsituation am Freibad neu geordnet. Mit der Einführung einem digitalen Parksystem soll die Verfügbarkeit für Besucher verbessert werden.

Aus der Bevölkerung gingen in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über die Parksituation rund um das Freibad ein, die sowohl an den Gemeinderat als auch an die Mitarbeiter im Rathaus herangetragen wurden. Häufig waren die Parkplätze rund um das Freibad von Wanderern, Dauerparkern und anderen Besucherinnen und Besuchern der Stadt belegt, so dass für Freibadbesucher wiederholt keine Parkplätze mehr zur Verfügung standen.

Parkscheinautomat Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurden die Parkplatzflächen am Freibad nun in die Bewirtschaftung aufgenommen und ein Parkscheinautomat aufgestellt. Die Stadt erhofft sich dadurch, dass Besucher des Freibades künftig bessere Chancen haben, einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Freibades zu finden. Gerade Familien und ältere Personen sind auf gut erreichbare Parkmöglichkeiten in der Nähe des Freibades angewiesen.

Kostenlos Parken Für den Gemeinderat und die Verwaltung war es von Anfang an wichtig, dass alle Besucher während des Aufenthalts im Freibad keine Parkgebühren bezahlen müssen. Da es im Freibad keine personell besetzte Kasse gibt, war es jedoch nicht einfach, hierfür eine praktikable und zugleich verlässliche Lösung zu finden. Die Verwaltung hat gemeinsam mit dem Gemeinderat und einer Vertriebsfirma ein Konzept zur Bewirtschaftung der Parkplätze entwickelt, das mit den Abläufen beim Freibadbesuch vereinbar ist. Der Parkscheinautomat befindet sich gut erreichbar auf dem Weg zum Eingang des Freibads und verfügt über ein „Touch Display“ zur manuellen Eingabe des Fahrzeugkennzeichens unter dem Button „Freibad“.

20 Minuten Zeit Freibadbesucher haben nun 20 Minuten Zeit, sich am Buchungsterminal im Innenbereich des Freibads erneut mit ihrem Fahrzeugkennzeichen anzumelden. Durch die Bestätigung des Fahrzeugkennzeichens im Innenbereich des Freibads erhält der Badegast kostenfreies Parken bis zur Schließung des Freibads um 20:00 Uhr.

Gäste, die die Parkplätze nutzen möchten, ohne das Freibad zu besuchen, werden gebeten, die Zahlungsanweisungen am Parkscheinautomaten unter dem Button „Parken“ zu beachten. Die Kontrolle durch den Vollzugsdienst erfolgt digital anhand der erfassten Fahrzeugkennzeichen. Ein Parkschein wird daher nicht ausgegeben. Die Parkgebühren werden täglich in der Zeit von 9:00 bis 19:00 Uhr erhoben. Mit diesen beiden Funktionen am Parkscheinautomaten werden die Nutzer, die die Parkplätze während der Freibadsaison ohne Freibadbesuch in Anspruch nehmen, mit höheren Parkgebühren belastet. Ziel ist es, die Parkplatzflächen für sonstige Nutzungen ohne Freibadbesuch während der Freibadsaison unattraktiver zu machen. Parkgebühren Die Parkgebühren betragen während der Freibadsaison vom 15. Mai bis 15.September drei Euro pro Stunde. Außerhalb der Freibadsaison beträgt die Parkgebühr lediglich 1,50 € pro Stunde. Zusätzlich haben Verwaltung und Gemeinderat die Möglichkeit geschaffen, mit dem Erwerb der Bürgerparkplakette während der Badesaison beim Besuch des Freibads kostenfrei zu parken. Hierzu ist die Bürgerparkplakette gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe auszulegen. Der Parkscheinautomat muss in diesem Fall für den Besuch im Freibad nicht bedient werden. Mit dieser zusätzlichen Parkmöglichkeit möchte die Stadt das Parken für Freibadbesucher weiter vereinfachen. Nach der Freibadsaison gilt die Bürgerparkplakette auf den Parkplätzen rund um das Freibad nicht mehr.