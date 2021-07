Parkchaos in Eutingen

1 Immer wieder parken Lkw am Fluggelände oder sogar in Richtung Landebahn Eutingen. Foto: Feinler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Zuerst sorgte der abgemähte Hang beim Postfrachtzentrum vor allem in den Eutinger Gemeinderatssitzungen für Ärger, nun mehren sich die Beschwerden wegen Falschparkern und erneut von geparkten Lkw rund um das Flugfeld.

Eutingen - Immer wieder schicken Vorbeikommende Fotos zur Parksituation an unsere Zeitung. Darauf sind Autos zu sehen, die im Grünstreifen auf dem Feldweg zum Postfrachtzentrum parken. Im Frühjahr waren zeitweise mehr als 20 Autos zu sehen, aktuell sind es nur vereinzelte, doch die tiefen Fahrrillen bleiben – und das in einem Gebiet, in dem ein Schild auf dieses Verbot hinweist.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen