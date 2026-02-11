Parkärger in Baiersbronn: Hunderte Besucher der Gartenschau bekamen Post von Inkassofirma

67 Euro für ein paar Stunden Parken: Mit dieser Forderung sahen sich viele Besucher der Gartenschau konfrontiert. Zahlen der Gemeinde zeigen nun das ganze Ausmaß des Problems.
Es war eine böse Überraschung Monate nach dem Besuch der Gartenschau in Baiersbronn: Eine Betroffene berichtete unsere Redaktion, dass sie kurz vor Weihnachten einen Brief von einer Inkassofirma bekommen habe. Die Forderung: 67 Euro, weil sie auf dem offiziellen Parkplatz der Gartenschau kein Parkticket gelöst habe. Dabei war sich die Frau sicher, dass ihr Mann ein Ticket gekauft hatte.