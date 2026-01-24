Park-Wut in Rottweil: „Einfach nur noch respektlos“ – Bürger frustriert über hohe Parkstrafen

Vergessene Parkgebühr, technische Probleme und teure Konsequenzen: Immer mehr Bürger berichten über ihre Erlebnisse mit den hohen Parkstrafen in Rottweil.

Vor Kurzem erreichte unsere Redaktion ein Schreiben eines verärgerten Lesers, nachdem er im Parkhaus „Stadtmitte Süd“ seine Parkgebühr von 1,50 Euro nicht bezahlt hatte und anschließend eine zusätzliche Rechnung über 40 Euro erhielt. Auf unsere Berichterstattung hin gab es zahlreiche Reaktionen, die zeigen: Es geht offenbar nicht nur diesem verärgerten „Parksünder“ so.

Facebook-Nutzer hadern mit der Parksituation „Einfach nur noch respektlos, wie man inzwischen mit allen Mitteln versucht, die klamme Haushaltskasse aufzubessern“, beklagt ein Leser und wirft der Stadt vor, die Unwissenheit der Bürger auszunutzen. Eine weitere Person meint, die Stadt würde „alles dafür tun“, dass kein Auswärtiger mehr nach Rottweil kommen wolle. „Einkaufen im Kaufland und schnell wieder weg“, fügt er hinzu.

Auch auf dem Edeka-Parkplatz in Rottweil – dieser wird allerdings nicht von der Stadt bewirtschaftet – kam es laut unseren Lesern bereits zu mindestens einem Park-Aufreger. Ein Nutzer kommentiert in den Sozialen Medien öffentlich, wie er sich aufgrund des Andrangs beim Einkaufen um zwei Minuten verspätet habe und ihm eine Strafe von 54 Euro auferlegt worden sei, obwohl es seiner Aussage nach „zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf die neuen Regeln gab“. Entsprechende Hinweisschilder seien erst später angebracht worden, meint er.

Ein weiterer Leser meldete sich direkt per E-Mail bei uns und beklagte ein digitales Problem: Im Parkhaus besteht auch die Möglichkeit, per EasyPark-App zu bezahlen. Genau das tat der Leser, sagt er – dennoch habe er eine zusätzliche Forderung über 40 Euro erhalten.

Probleme mit der App „EasyPark“

„Im ersten Moment erschrickt man schon, und dann geht der Schriftverkehr los. Erst nachdem ich die Rechnung von EasyPark an den Betreiber geschickt hatte, wurde die Angelegenheit als erledigt betrachtet“, berichtet er. Eigentlich sollte so etwas jedoch gar nicht passieren, wenn diese Bezahlmöglichkeit angeboten wird.

Beim grünen Automaten kann man sein Kennzeichen eingeben und bezahlen. Foto: Leonhardt

Manche Nutzer zeigen hingegen wenig Mitleid mit dem Stadtmitte-Süd-„Parksünder“, über den wir berichtet hatten. So schreibt eine Nutzerin auf Facebook: „So ist das Leben – Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.“ Ein anderer Leser wandte sich sogar direkt per E-Mail an uns und zeigte sich verwundert darüber, dass es überhaupt zu einem solchen Versäumnis kommen könne.

Alles klar geregelt?

Laut dem Verfasser sei im Parkhaus „Stadtmitte Süd“ alles klar geregelt: „Schon bei der Einfahrt in das Parkhaus wurde mir per Bildschirm signalisiert, dass mein Kfz-Kennzeichen erfasst wurde. Läuft also – Signale eindeutig, Infos eindeutig, alles klar zu verstehen.“

Einen gut gemeinten Rat schob er noch hinterher: „Aus selbst gemachten Fehlern lernen, diese nicht gleich an die große Glocke hängen und als Lehrstück des Lebens aufnehmen.“ Das Thema Parken beschäftigt die Menschen in Rottweil also weiterhin stark – wenn auch nicht unbedingt im positiven Sinne.