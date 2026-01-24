Park-Wut in Rottweil: „Einfach nur noch respektlos“ – Bürger frustriert über hohe Parkstrafen

Vergessene Parkgebühr, technische Probleme und teure Konsequenzen: Immer mehr Bürger berichten über ihre Erlebnisse mit den hohen Parkstrafen in Rottweil.
Vor Kurzem erreichte unsere Redaktion ein Schreiben eines verärgerten Lesers, nachdem er im Parkhaus „Stadtmitte Süd“ seine Parkgebühr von 1,50 Euro nicht bezahlt hatte und anschließend eine zusätzliche Rechnung über 40 Euro erhielt. Auf unsere Berichterstattung hin gab es zahlreiche Reaktionen, die zeigen: Es geht offenbar nicht nur diesem verärgerten „Parksünder“ so.