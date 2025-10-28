Park wird umgestaltet: Bald herrscht prima Klima entlang der Schmiecha in Onstmettingen

Wann es mit den Arbeiten am Klimapark in der Onstmettinger Ortsmitte endlich losgehen würde – das hatten sich viele Einwohner schon gefragt. Nun ist es soweit: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die landschaftsgärtnerischen Arbeiten vergeben und zwar an die Firma Schöppler Gartenbau aus Meßkirch, die mit einem Angebotspreis von 1 524 501 Euro die günstigste Bieterin war.

Zwischen Bodelschwingh- und der Hofmannsthalstraße wird sie den Park und den Straßenbereich an der Schmiecha auf etwa 150 Metern Länge klimafreundlich umgestalten – nach dem Entwurfsplan, den der Gemeinderat bereits früher goutiert hatte.

Die Renaturierung wird vom Bund gefördert. Foto: freiraum concept

Eines der sechs Angebote, die bei der Stadt eingegangen waren, hatte das Planungsbüro „freiraum concept“ aufgrund fehlender Unterlagen ausschließen müssen.

Sitzen an der Schmiecha wird gemütlich

Teil des neuen Parks wird ein Spielplatz in der nordöstlichen Ecke sein. An der Schmiecha sind Sitzstufen aus Natursteinen und recyceltem Beton vorgesehen. Das Flüsschen, das auf Onstmettinger Gemarkung entspringt und daher noch kein sehr breites ist, wird renaturiert, das Ufer also naturnah gestaltet. Im ganzen Park werden Albliegen und Sitzgelegenheiten verteilt. Die Kinder dürfen sich auf einen Matschbereich und einen sogenannten Biberbau freuen. Außerdem sind eine Festwiese und eine Bücherzelle vorgesehen. Eine Pergola über Picknicktischen soll Schatten spenden, und auch ein Bouleplatz ist vorgesehen.

Geld vom Bund

Ortsvorsteher Jürgen Kurz dankte den Stadträten für ihren Beschluss. Das Projekt wird mit einer Million Euro gefördert aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“.