Park wird umgestaltet: Bald herrscht prima Klima entlang der Schmiecha in Onstmettingen

Die Umgestaltung des Onstmettinger Parks kann endlich beginnen – der Auftrag hat der Gemeinderat erteilt.
Wann es mit den Arbeiten am Klimapark in der Onstmettinger Ortsmitte endlich losgehen würde – das hatten sich viele Einwohner schon gefragt. Nun ist es soweit: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die landschaftsgärtnerischen Arbeiten vergeben und zwar an die Firma Schöppler Gartenbau aus Meßkirch, die mit einem Angebotspreis von 1 524 501 Euro die günstigste Bieterin war.