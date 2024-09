1 Ortstermin am Bahnhof Döggingen. Bürgermeister Micha Bächle (links) und der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU). Es geht um eine Park & Ride Fläche. Foto: Stadt Bräunlingen

Park and Ride Parkplatz am Bahnhof Döggingen wäre für Pendler ideal. Preisforderung der Bahn ist für Stadt unrealistisch hoch.









Die Stadt Bräunlingen ist seit längerem im Gespräch mit der Bahn zur Schaffung eines Park & Ride Parkplatzes am Bahnhof in Döggingen, was aber an den Vorstellungen der Bahn aktuell scheitert.