Park-Probleme in Schwenningen

1 Der Parkautomat in der Bärenstraße – wer hier kein Ticket löst, könnte unter Umständen mit einem „Knöllchen“ überrascht werden. Foto: Marina Schölzel

Obwohl er ein Parkticket gelöst hat, hat Riccardo Zerbo ein „Knöllchen“ bekommen – augenscheinlich eine Minute, nachdem sein Parkticket auslief. Über dieses ärgert er sich mächtig, die Stadt mache viel zu wenig, um das Park-Problem in der Innenstadt zu lösen. Doch wie agiert eigentlich der Gemeindevollzugsdienst?









An einem schönen Mittag auf der Arbeit parkte Riccardo Zerbo nichts ahnend in der Bärenstraße in Schwenningen.