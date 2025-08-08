Park in Lörrach: Brunnen im Hebelpark ist repariert

1 Der Brunnen im Hebelpark (Archivfoto). Foto: Guido Neidinger Der Brunnen im Hebelpark ist repariert und sprudelt wieder.







Der Brunnen im Hebelpark ist repariert und sprudelt wieder. Er musste vorübergehend abgeschaltet werden, nachdem ein technischer Defekt festgestellt worden war. Die Ursache war schnell identifiziert – ein defektes Bauteil im Inneren der Anlage hatte den Betrieb unmöglich gemacht, teilt die Stadt Lörrach mit. Die passenden Ersatzteile wurden nun geliefert und sofort eingebaut. Die Stadt Lörrach bedankt sich in ihrer Mitteilung bei allen Bürgern für das entgegengebrachte Verständnis während der Ausfallzeit. Mit dem plätschernden Wasser kehre nun wieder ein Stück sommerliche Atmosphäre in den Hebelpark zurück – eine willkommene Erfrischung für Spaziergänger und Parkbesucher bei dem nun startenden zweiten Anlauf des Sommers, heißt es abschließend.