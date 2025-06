Strahlendes Wetter lockte viele Besucher zum Fest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gesamtgemeinde. Eine Kunstmeile, eine Blaulicht- und Oldtimerschau, eine Gewerbeschau sowie ein vielfältiges musikalisches Programm warteten auf die Gäste.

Schon vor dem offiziellen Startschusses gab es in der Kunstmeile verschiedene Aktionen. So standen Schulen im Rampenlicht. Die Grundschule Königsfeld mit „Freistoß“, die Axel-Strecker-Grundschule Neuhausen mit „Unsere Dschungelschule“ und die Zinzendorfschulen mit „Berg aus Gold“ stellten ihre Werke aus. Einen Graffiti-Workshop hatte die Galerie K3 im Angebot. „Der Königsweg“ hieß eine Performance mit allen Ortsteilen von Angelika Kachler: Darin wurden die fünf Ortsteile als Königinnen dargestellt.

Zur Eröffnung im Kurpark gab es die Sommerserenade der Orchester in verschiedenen Besetzungen von den Zinzendorfschulen. Die offizielle Begrüßung erfolgte am Nachmittag im Kurpark durch Bürgermeister Fritz Link. Er brachte noch einmal die anderthalbjährige Vorbereitung in Erinnerung. Bei dem nun zweitägigen Fest, wünschte er sich, sollten nun alle gemeinsam feiern.

Sein Dank galt allen Helfern, die es ermöglichten so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Die Jugendkapelle des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen gab anschließend ihre musikalische Visitenkarte auf der Bühne ab.

Einblick in die Geschichte

Historische Szenen gab es von Olaf Jungmann und den Schauspielern des Burgspektakels. Diese waren mit einem Zug von der Kunstmeile in den Kurpark gekommen. Sie stellten dar, wie die Buchenberger einst ihre Eigenständigkeit zu Grabe trugen.

Die neugegründete Formation Aufwind gab eine Kostprobe ihres Könnens. Sie besteht aus Musikern, die aus Spaß am Musizieren zusammenfanden.

Blaulichtschau mit vielen Fahrzeugen

Im Garten des Albert-Schweitzer Hauses gab es ein Theater der Friedrich-von-Schiller-Grundschule aus Burgberg: „Miteinander – W.E.R.T.E.“ hieß dieses. Bei einer Blaulichtschau präsentierten sich die Freiwillige Feuerwehr mit Fahrzeugen aller Abteilungen, die Polizei und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Liebhaber von Oldtimer-Fahrzeugen kamen voll auf ihre Kosten. So manch historisches Gefährt gab es zu sehen. Am Sonntag hatten sich mehr als 100 Teilnehmer eingefunden.

Am Samstag wird noch lange gefeiert

„Saturday Night-Party“ hieß das Motto zum Abschluss des ersten Abends mit zwei Bands: Lauter-Blech mit zwei Musikern aus Neuhausen und die Blackforest Allstars sorgten für beste Stimmung bis kurz vor Mitternacht.

Nach einem ökumenischer Gottesdienst am Sonntagmorgen ging es über zum Frühschoppenkonzert des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen. Line Dance boten die Blue Rose Liners, und sein musikalisches Können zeigte ein ukrainischer Chor.

Essen und Getränke sind gefragt

An beiden Nachmittagen gab es für die kleinen Besucher einen Spielgarten der Kindergärten im Kurpark. Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken und ein Barfußpark waren geboten.

Für das kulinarische Angebot sorgten die Vereinsgemeinschaft und Foodtrucks mit einem breiten Angebot. Gut frequentiert waren die Getränkestände vor allem am Sonntag bei der großen Hitze. Schattenplätze waren sehr beliebt.