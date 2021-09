2 Wegen einer undichten Stelle muss der untere Teich im Park der Zeiten entwässert – und die Schadstelle am Mauerwerk womöglich teuer saniert werden. Foto: Riesterer

Schramberg - Ginter erklärte, dass es eine undichte Stelle am unteren Teich im Park der Zeiten an der Seite zur Straße hin gebe. Der Bereich direkt neben dem Abfluss wurde augenscheinlich bereits abgesperrt und vor Ort gegraben, um das Leck zu finden. Allerdings bislang ohne Erfolg, denn: "Wir werden nun das Wasser aus dem Teich ablassen müssen", kündigte Ginter dem Ausschuss an. Die Fische würden solange umgesetzt, der Teich im Anschluss ausgeräumt, um die undichte Stelle ausmachen zu können.

Schlucken mussten die Räte, als Ginter über die finanziellen Folgen sprach: Denn je nach Sanierungsaufwand könnte "eine sechsstellige Summe" anstehen.

Ebenfalls undicht, fuhr Ginter fort, sei auch der Hirschbrunnen. Hierbei sei jedoch nur eine "normale Brunnenabdichtung" nötig – eine Fachfirma sei bereits dafür beauftragt. Die Kosten lägen etwa bei etwa 5000 Euro.