1 Einen lauschigen Platz hat die »Sitzende« im »Park der Zeiten«. In den Frühjahrs- und Sommermonaten ist sie von strahlendem Violett der Rhododendren eingerahmt. Foto: Schönfelder

Nicht alle Schramberger lieben ihren „Park der Zeiten“, aber wenn die Rhododendren blühen, gibt es nicht wenige, die doch etwas stolz sind, dass es in der Stadt solch einen Park gibt, der einst deutschlandweit Besucher in die Stadt zog.









„Ich werde das Rhododendron-Blütenmeer nie vergessen, und am kleinen Teich am unteren Eingang saß ich oft in meiner Mittagspause, da kamen sogar manchmal die Pfauen vorbei und haben ihr Rad geschlagen.“ Mit diesen Worten erinnerte sich vor einiger Zeit Gitta Saxx, „Playmate des Jahrtausends“ an ihre Kindheit und Jugend in Schramberg – und den Park der Zeiten.