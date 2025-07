Park-Chaos auf dem Lindenhof: Wird da überhaupt kontrolliert? Bürgermeister äußert sich

1 Dicht geparkt wird in der Pfäfflinstraße auch vor und im Kurvenbereich. (Archiv-Foto) Foto: Schneider Das Thema „zugeparkte Pfäfflinstraße“ auf dem Lindenhof treibt die Bürger weiter um. Und mancher fragt sich: Wird da wirklich kontrolliert? Wir fragen nach.







Link kopiert



„Bis zum Kindergarten Regenbogen stehen die Autos dicht an dicht“, „Bei manchen muss man sich echt fragen, wo sie den Führerschein gemacht haben (Kurve parken)“ und „Es wird zwar immer wieder gesagt, dass dort regelmäßig kontrolliert wird, aber das kann man nicht so recht glauben“ – das sind nur einige der Kommentare bezüglich des Park-Chaos auf dem Lindenhof. Ist an letzterem Hinweis etwas dran?