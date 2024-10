Zwei gute Nachrichten gibt es in Furtwangen rund ums Parken: Zum einen können Autofahrer ihre Parkscheine auf allen städtischen Parkplätzen ab sofort auch mit dem Smartphone lösen. Zum anderen wurde aufgrund der Bauarbeiten in der Allmendstraße die „Brötchentaste“ vorübergehend von 30 auf 60 Minuten erhöht.

„Ich freue mich, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern das digitale Parken als komfortable Alternative zum Bezahlen am Parkscheinautomaten anbieten können“, sagte Nicole Quendt, Fachbereichsleitung des Bürgerbüros. „Wer seinen Parkschein über das Smartphone löst, spart sich die Suche nach Kleingeld und kann die Parkzeit unterwegs einfach verlängern .“

Lesen Sie auch

Partner bei der App fürs digitale Parken ist das Unternehmen Parkster. Es vermarktet Lösungen zur Parkraumverwaltung für Städte und Gemeinden, Tourismusverbände, Immobilienbewirtschafter und Parkraumbetreiber sowie Modelle für Unternehmen zur Parkgebührenabrechnung.

Keine höheren Tarife für angemeldete Nutzer

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, digitales Parken möglichst einfach, transparent und kundenfreundlich zu machen“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster GmbH. Er betont, dass mit der App keine höheren Tarife für angemeldete Nutzer anfallen. „Wer privat als registrierter Nutzer mit der Parkster-App parkt, bezahlt dafür das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir dem Autofahrer in der App optionale Zusatzdienste wie das praktische Express-Parken oder über Parkster Plus ein gemeinsames Familienkonto an.“

So funktioniert das Smartphone-Parken: Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster-App auf dem Handy. Sie ist für Android-Endgeräte auf Google Play und für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Fürs Parken gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App ein.

Zeit lässt sich im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern

Pluspunkt des digitalen Scheins gegenüber dem gedruckten Kollegen: Mit dem Handy lässt sich die Zeit im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern. Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürchten, wenn es im Café oder im Wartezimmer länger dauert. Kehrt der Fahrer früher zum Auto zurück, kann er den digitalen Schein vorzeitig beenden und unnötige Gebühren sparen.

Auch die „Brötchentaste“ gibt es in der App. Dazu löst man ein Gratisticket. Die während der Bauarbeiten auf 60 Minuten verlängerte „Brötchentaste“ gilt für alle Parkzonen außer in den Parkhäusern am Marktplatz und am Rathaus.

Monatliche Sammelrechnung möglich

Mit einem Parkster-Konto parken Nutzer ohne zusätzliche Servicegebühren und erhalten eine monatliche Sammelrechnung, welche die Parkvorgänge auflistet. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Nutzer können festlegen, ob sie ihre Rechnung per E-Mail oder Post wollen.

Parkster bietet mit dem Express-Parken zudem die Option, den Parkschein auch ohne Registrierung zu lösen. Dies erfolgt dann gebührenpflichtig.