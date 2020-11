Park-Ärger in Eutingen Lastwagenfahrer sorgen für Unmut

Die Gemeindeverwaltung bestätigt, dass sie immer wieder solche Rückmeldungen von Anwohnern und Gewerbetreibende erhalten würden. Diese hätten im August einen Antrag auf Änderungen bezüglich der Parksituation und sonstiger Vorkommnisse in der Benzstraße und Siemensstraße beantragt. In der Vergangenheit wären in diesem Gewerbegebiet immer wieder Änderungen zu Park- und Halteverboten vorgenommen worden. "So wurde zum Beispiel in der Daimlerstraße ein Halteverbotsbereich erweitert oder auf Teilbereichen der Daimler- und Siemensstraße das Verkehrszeichen 299 (Zick-Zack-Markierung) aufgebracht. Des Weiteren wurde erst im Frühjahr diesen Jahres ein Halteverbot entlang der Siemensstraße (Kurvenbereich Siemensstraße) und auf Höhe der Zufahrt zur Norma ausgewiesen, um eventuelle Behinderungen durch parkende Fahrzeuge zu vermeiden und den Begegnungsverkehr im Einmündungsbereich zum Gewerbegebiet zu erleichtern", erklärt das Ordnungsamt der Gemeinde.

Lkw-Fahrer entsorgen achtlos ihren Müll

Geändert habe sich nur wenig, ärgert sich der Gewerbetreibende. Er habe, ebenso wie andere Eutinger Anlieger, die Straße mitbezahlt: "Aber nicht dafür, dass andere ihre Lastwagen auf dem Gehweg parken und der innerhalb dieser kurzen Zeit Risse bekommt. Oder, dass Öl ausläuft und die ganze Straße schlimm aussieht. Der Ölbinder fährt auf der Straße rum. Warum macht da keiner was?" Eine Anwohnerin erklärt, sie habe immer den Gehweg und die Straßenkanten gefegt: "Aber ich komme nicht mehr hinterher. Seit hier so viele parken, nimmt der Müll zu." Sie habe schon öfter gesehen, wie der Bauhof sauber machen müsse, weil wieder einige Lkw-Fahrer achtlos ihre Flaschen, Verpackungen und Unrat entsorgt hätten.

Bereits 2018 haben Anwohner sich dafür stark gemacht, dass im Bereich Benzstraße Kreuzung Pappelweg Schilder aufgestellt werden, damit die Lastwagen-Fahrer mit 30 anstatt 50 Stundenkilometern unterwegs sind. "Das war damals schon ein langer Kampf und nun geht es weiter", ärgert sich ein weiterer Anwohner. Er habe seine landwirtschaftlichen Fahrzeuge an der Straße unterhalb seines Grundstücks abgestellt gehabt und bereits am nächsten Tag ein Schreiben von der Gemeinde bekommen. "Bei mir macht man so ein Theater – und andere dürfen scheinbar machen, was sie wollen", wundert er sich, warum mit zweierlei Maß gemessen werde.

"Das muss sich ändern"

Die Gemeindeverwaltung erklärt, dass alle Vergehen geahndet werden würden. "Der östliche Bereich des Gewerbegebietes in der Benzstraße ist derzeit überwiegend noch unbebaut. Sofern dort Parkverstöße bei der Gemeindeverwaltung angezeigt werden, werden diese auch entsprechend der StVO geahndet. Ebenso wird den Verschmutzungen nachgegangen, soweit dies möglich ist. Leider können die tatsächlichen Verursacher hier nicht immer ermittelt werden", betont das Ordnungsamt.

Derzeit arbeite die Gemeindeverwaltung weiter an der Parkierungsregelung für die Benzstraße. Die Anwohner und Gewerbetreibende hoffen, dass sich die Situation bald bessert. Weiterhin werde er Fotos machen und diese auch dem Rathaus schicken, betont der Gewerbetreibende: "Das kann doch so nicht weitergehen. Wir haben unsere Firmen da im Gewerbegebiet und wir bringen die Gewerbesteuer, da kann es nicht sein, dass andere sich alles rausnehmen und wir zuschauen müssen. Das muss sich ändern."