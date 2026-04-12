Paris-Roubaix: Pogacar verpasst erneut Sieg in der Hölle des Nordens

Erst drei Radprofis gelangen Siege bei allen fünf Monumenten. Tadej Pogacar hätte dem elitären Kreis beitreten können. Doch Wout van Aert hat etwas dagegen und gewinnt erstmals Paris-Roubaix.
Roubaix - Tadej Pogacar trat auf der ehrwürdigen Betonpiste im Velodrome von Roubaix mit aller Kraft in die Pedale, doch alle Mühe war umsonst. Nach einem Rennen für die Geschichtsbücher hat der slowenische Weltmeister in der Hölle des Nordens den nächsten bedeutenden Meilenstein im Radsport hauchdünn verpasst. Pogacar musste sich bei der Kopfsteinpflaster-Tortur Paris-Roubaix im Sprint gegen den belgischen Klassiker-Spezialisten Wout van Aert mit dem undankbaren zweiten Platz begnügen.