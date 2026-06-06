Paris: Frankreichs frühere First Lady Bernadette Chirac gestorben

2 Frankreichs ehemalige First Lady Bernadette Chirac ist tot. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Bernadette Chirac prägte Frankreich als First Lady und engagierte sich für soziale Projekte. Nun ist sie im Alter von 93 Jahren gestorben.







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Paris - Frankreichs ehemalige First Lady Bernadette Chirac ist tot. Die Witwe des früheren konservativen Präsidenten Jacques Chirac ist am Freitagabend im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte ihre Tochter der Nachrichtenagentur AFP mit. Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, "eine großherzige Dame ist von uns gegangen. Die Nation teilt die Trauer ihrer Familie, ihrer Angehörigen und all jener, die sie liebten." Als First Lady habe Bernadette Chirac "an der Seite von Präsident Jacques Chirac unsere Geschichte geprägt" und dank ihres sozialen Engagements das Schicksal von Millionen kranker Menschen.