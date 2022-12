2 Auf diesem Gelände in der Bad Dürrheimer Huberstraße sollte das Parasolhotel entstehen. Doch so wie es aussieht, steht das Projekt aufgrund der Kosten vor dem Aus. Foto: Strohmeier

Steigende Kosten, steigende Zinsen, fehlende Gesellschafter – drei Gründe, warum das Inklusionshotel Parasol voraussichtlich vor dem Aus steht. Die Mitglieder des Fördervereins haben das letzte Wort.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Es war in den vergangenen zwei Jahren ruhig geworden um das Hotelprojekt Parasol, das vielversprechend begann. Schirmherr ist der ehemalige Minister Guido Wolf, es gibt namhafte Unterstützer wie Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Jonathan Berggötz oder auch die Paralympics Gold-Medaillengewinnerin Anna-Lena Forster. Geplant war ein Inklusionshotel, in dem Menschen mit Handicap ein Arbeitsplatz geboten werden sollte.

Rechtlich ist alles in die Wege geleitet, um Finanzierung und Betrieb voneinander zu trennen. Da gibt es den Verein der Freunde und Förderer des Parasolhotels, die gemeinnützige Hotelresort Parasol gGmbH und die Parasol GmbH.

Auf Gelände bereits investiert

Für das Gelände in der Huberstraße bekam man vom Crischona-Orden im Jahr 2014 ein Vorkaufsrecht, wenig später kaufte man es dann auch. 2017 investierte der Förderverein rund 30 000 Euro in den Abriss des ehemaligen Kinderkurheims.

Die umfassende Planung auf dem rund einen Hektar großen Gelände stellten die Verantwortlichen, darunter der ehemalige Bräunlinger Bürgermeister Jürgen Guse und Günter Tarlatt, dem Gemeinderat in allen Einzelheiten vor. Entstehen sollte ein Komplex mit drei Gebäuden. In einem sollten rund 60 Hotelzimmer entstehen, in den anderen Appartements.

Diese Appartements sollten über einen Verkauf zusätzliches Eigenkapital erwirtschaften. Hier gab es laut den Verantwortlichen des Hotelprojekts schon die ersten Interessenten.

Mitglieder entscheiden

Doch so wie der Stand jetzt ist, soll die Mitgliederversammlung in der kommenden Woche schlussendlich entscheiden, ob das Projekt beendet wird oder nicht. Nach Angaben für die Mitgliederversammlung fällt die KfW-55-Förderung mit rund einer Million Euro weg, die als Eigenkapital gewertet worden wäre. Die Baukosten haben sich erheblich erhöht. Waren diese erst mit knapp 14 und später mit rund 15 Millionen Euro angegeben worden, belaufen sie sich jetzt wohl auf rund 20 Millionen Euro. Hinzu kommt der gestiegene Darlehenszins. Dann wird angeführt, dass die Stadt für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 100 000 Euro veranschlagt und es kommen noch 200 000 Euro Erschließungskosten hinzu.

Stadt bedauert

Alexander Stengelin drückte seitens der Stadt Bad Dürrheim sein Bedauern aus: "Wir bedauern das Aus, da das Konzept des Parasol-Hotels eine Bereicherung für den Tourismusstandort Bad Dürrheim gewesen wäre. Lange haben viele engagierte Personen für die Realisierung dieses besonderen Projektes gekämpft. Für ihr Engagement verdienen die Unterstützer viel Hochachtung."