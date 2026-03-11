Paralympische Winterspiele: Drama um Marchand - Wicker verpasst Medaille knapp

Bei ihrem historischen Start bei den Paralympics liegt Kathrin Marchand auf Medaillenkurs. Doch sie kann das Rennen nicht beenden. Anja Wicker verpasst hauchdünn das Langlauf-Podest.
Tesero - Para-Langläuferin Kathrin Marchand hat ihr zweites Rennen bei den Paralympics in Italien wegen eines Schwächeanfalls vorzeitig abbrechen müssen. Nach emotionalen Tränen am Vortag über Platz vier im Sprint lag die 35-Jährige im Klassik-Rennen über 10 Kilometer nach rund der Hälfte der Strecke auf Bronze-Kurs, als sie auf einmal neben der Strecke saß und wenig später gestützt von Betreuern den Kurs verließ.