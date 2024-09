Paralympics in Paris: Schäfers Kampfansage: Ich werde mir das Ding holen

2 Leon Schäfer gelang die Wiedergutmachung im Vorlauf über 100 Meter. Foto: Jens Büttner/dpa

Im Weitsprung ist die Enttäuschung bei Leon Schäfer noch groß. Sein Plan B lautet: Gold im Sprint über 100 Meter. Der Vorlauf gelingt aus deutscher Sicht nicht nur bei ihm nach Plan.









Paris - Die deutschen 100-Meter-Sprinter gehen bei den Paralympischen Spielen in Paris mit großer Zuversicht in ihre Finalläufe. Titelverteidiger Felix Streng und Johannes Floors, die in der Wertungsklasse T64 starten, qualifizierten sich als Dritter und Vierter. Kurz darauf gelang Leon Schäfer der Einzug ins Finale. Er darf nach einem enttäuschenden Weitsprung-Wettkampf ebenfalls positiv auf den Abend blicken. Schäfer gewann seinen Vorlauf in der Klassifizierung T63. 2010 war ihm nach einer Knochenkrebs-Diagnose der rechte Unterschenkel samt Knie amputiert worden.