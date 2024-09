Paralympics in Paris: Kanutin Müller verpasst Gold: Dreimal Bronze zum Abschluss

1 Edina Müller hat bei den Paralympics im Kajak über 200 Meter die Bronzemedaille gewonnen. Foto: Marius Becker/dpa

Fahnenträgerin Edina Müller hat im Kajak ihren Triumph von Tokio 2021 nicht wiederholen können. Auch Anja Adler und Felicia Laberer holen auf der Regattastrecke noch einmal Edelmetall.









Vaires-sur-Marne - Kanutin Edina Müller hat am Schlusstag der Paralympics die erhoffte Goldmedaille verpasst. Die Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier fuhr auf der Regattastrecke in Vaires-sur-Marne, einem Vorort von Paris, im Kajak über 200 Meter auf Platz drei und holte Bronze. Vor drei Jahren in Tokio konnte die querschnittgelähmte Müller noch Gold holen. Anja Adler und Felicia Laberer holten ebenfalls zum Abschluss Bronze und konnten die Anzahl der deutschen Medaillen in der französischen Hauptstadt auf 49-Mal Edelmetall (10x Gold, 14x Silber und 25x Bronze) erhöhen.