Paralympics 2024: Baus holt Silber im Tischtennis-Doppel mit Rollstuhl made in Dotternhausen

Baus holt Silber im Tischtennis-Doppel mit Rollstuhl made in Dotternhausen

1 Valentin Baus (rechts) holte mit seinem Teampartner Thomas Schmidberger bei den Paralympischen Spielen in Paris die Silbermedaille im Tischtennis-Doppel. Sein Rollstuhl ist ein Produkt der Dotternhausener Firma ProActiv. Foto: Jens Büttner/dpa

Valentin Baus ist einer erfolgreichsten deutschen Rollstuhl-Tischtennisspieler und errang bei den Paralympics in Paris im Doppel die Silbermedaille. Ausgestattet wurde der Athlet von der Dotternhausener Firma für Rehatechnik ProActiv.









Link kopiert



Noch bis Samstag kämpfen in Paris Athleten mit einem Handicap bei den Paralympischen Spielen um Medaillen. Mit dabei ist Valentin Baus aus Bochum. Der 28-Jährige ist Tischtennisspieler der paralympischen Startklasse WK5. Weil Baus an einer erblich bedingten Glasknochenkrankheit leidet, ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Um auch im Sitzen flink seinen Sport ausüben zu können, benötigt er ein besonderes Modell. Dieses fand er bei der Firma ProActiv Reha-Technik in Dotternhausen.