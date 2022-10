8 Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnmobil in der Großherzog-Karl-Straße in Villingen in Vollbrand. Foto: Eich

Heiße Nacht für die Feuerwehr Villingen: Am frühen Sonntagmorgen ging zunächst ein Wohnmobil in Flammen auf, gleichzeitig brannte es in einem Pflegeheim.















VS-Villingen – Weshalb steht mitten in der Nacht ein Wohnmobil, welches über Stunden nicht genutzt wurde, plötzlich in Flammen? Dieser Frage geht die Polizei nach einem Brand in Villingen auf den Grund. Gegen 2.30 Uhr hatten gleich mehrere Anwohner und Passanten das Feuer in der Großherzog-Karl-Straße entdeckt.

In der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses schlugen Flammen aus der Front des Wohnmobils. Das Feuer entwickelte sich dabei auch zur großen Gefahr für das Wohngebäude. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf war deshalb größte Eile geboten.

Fahrzeug brennt komplett aus

Gleich zwei Wasserleitungen wurden aufgebaut, um nicht nur den Brand zu löschen, sondern gleichzeitig ein Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus zu verhindern. Glücklicherweise konnten die Flammen schnell eingedämmt werden, sodass die Gefahr eines Ausbreitens gebannt war. Dass das Fahrzeug komplett ausbrannte, war jedoch nicht mehr zu verhindern. Auch dauerte es einige Zeit, bis sämtliche Glutnester gelöscht waren.

Noch während die Löscharbeiten voll im Gange waren, informierte die Integrierte Leitstelle über einen Brandalarm im Pflegeheim St. Lioba in der Roten Gasse. Als sich die Feuerwehr mit zusätzlichen Kräften und Fahrzeugen auf den Weg zum zweiten Einsatzort machte, erhielten sie die Lagemeldung: Es kam tatsächlich zu einem Feuer in der Einrichtung.

Rettungsdienst hinzugezogen

„Es gab einen kleineren Brand im Gebäude“, erklärt ein Polizeisprecher in der Nacht. Was genau gebrannt hat, dazu wollte man sich noch nicht äußern. Unklar war zunächst auch, ob es Verletzte gab. Der Rettungsdienst sei hinzugezogen worden, ob jemand Rauchgase eingeatmet hatte, musste zunächst überprüft werden. Die Feuerwehr belüftete derweil das Gebäude. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erst am vorherigen Wochenende kam es zu zwei Brandstiftungen in der Pontarlierstraße Villingen. Hier hatten am Freitagabend bislang Unbekannte einen Reifenstapel an ehemaligen Kasernen-Areal angezündet, die Flammen zerstörten in der Folge eine Hütte. In der Nacht auf Sonntag brannte in der gleichen Straße eine Tonne – der Sachschaden hielt sich hier in Grenzen.