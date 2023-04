Bunte Eier gehören für viele zum Osterfest dazu. Das Färben von Eiern in der Fastenzeit ist ein Brauch, der weithin bekannt ist und auch hier in der Region gepflegt wird. Dafür sind vor allem Eier mit weißer Schale gefragt. Doch was ist mit braunen Eiern? Kann man diese auch färben? Wir fragten nach.