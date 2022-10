Automobile Klassiker versammeln sich in Owingen

3 Ein tiefer gelegter Ford Baujahr 1935 zog die Blicke auf sich. Foto: Bäurle

Ford, Chevrolet, Dodge, Pontiac: Das Gelände vor der Owinger Eyachtalhalle wurde am vergangenen Sonntag zum Tummelplatz automobiler Träume mit klangvollen Namen















Haigerloch-Owingen - Geradezu überwältigt zeigte sich Thomas Saumweber, bis 2021 Vorsitzender des SV Owingen, angesichts der großen Zahl von Fahrzeugbesitzern und Besuchern, die zum vom Sportverein veranstalteten Treffen gekommen waren. Saumweber sprach von mehr als 200 US-Karossen, Oldtimern oder Exoten, die den Weg nach Owingen gefunden hatten.

Alt, edel, kultig

Sehr alt, sportlich, edel oder mindestens kultig – kein Fahrzeug war am Sonntag präsent, was nicht mindestens eines dieser Prädikate verdiente. Bekannte deutsche Marken wie Mercedes – darunter ein 220 S Ponton – Opel oder Porsche fielen den meisten Besuchern natürlich sofort auf, aber es gab auch jede Menge andere Schmuckstücke wie eine Isabella von Borgward. Ein Ford Typ 48, V8 Baujahr 1935 war vermutlich der älteste am Sonntag ausgestellte Wagen.

Unter den amerikanischen Klassikern befanden sich klangvolle Namen wie Dodge Charger, Ford Mustang, Buick Regal, Pontiac Grand Prix oder Chevrolet Corvette. Dazu gesellten sich Raritäten wie ein Ford Escort Cosworth Rallye-Edition und sogar ein US-Polizeifahrzeug. Frankreich war mit einem schicken Peugeot 203 C aus dem Jahr 1957 vertreten und natürlich durften auch die italienischen Luxussportwagen à la Lamborghini oder Ferrari nicht fehlen. Farbtupfer waren auch Klassiker aus der ehemaligen DDR.

Mitfahrgelegenheiten für einen guten Zweck

Die Fahrzeugbesitzer waren aus dem Zollernalbkreis, den Landkreisen Freudenstadt, Sigmaringen, Rottweil, Tübingen, Böblingen, Göppingen, Stuttgart oder Tuttlingen angereist, aber auch ein PKW mit Essener Kennzeichen war auf dem Festplatz zu sehen. Einzelne Fahrer boten für je 10 Euro Mitfahrgelegenheiten an, über das so zusammengekommene Geld darf sich die Owinger Bücherei freuen.

Event soll eine Zukunft haben

Die Idee zu dem großen Event hatte Thomas Saumweber, selbst Fan von US-Karossen und mit seinem eigenen "Ford Shelby GT 500" aus dem Jahr 2010 zum Event angefahren. Er wollte der Bevölkerung eine kleines Spektakel bieten und fand, dass das Gelände rund die Owinger Eyachtalhalle eine perfekte Location für eine solche Autoshow abgibt. Der Plan sei es, so der SVO-Schriftführer, ab dem kommenden Jahr zweimal jährlich ein solches Event auf die Beine zu stellen, immer im Früh- und im Spätjahr.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt, so ließen sich vor allem bei der Halle immer wieder richtig viele Besucher nieder, um sich speziell rund um die Mittagszeit leckere Burger oder Hotdogs und kühle Getränke schmecken zu lassen.