Para-Ski-Weltcup auf dem Feldberg: Ein Wettkampf als Leuchtturm

Am Donnerstag und Freitag steigt der zweite Para-Ski-Weltcup auf dem Feldberg. Für Schirmherr Alexander Spitz geht es dabei um mehr als nur den reinen sportlichen Wettbewerb.
Wenn am Donnerstag und Freitag der zweite Para-Ski-Weltcup auf dem Feldberg stattfindet, erhofft sich Schirmherr Alexander Spitz einmal mehr genau das, was bei der ersten Auflage dieser Veranstaltung im vergangenen Jahr passierte: „Das Echo von allen Seiten war überwältigend. Solche Events für die Weltspitze sind uns sehr wichtig, weil sie eine Leuchtturm-Funktion erfüllen. Wir wollen Behinderten zeigen: Auch wenn man andere Wege gehen muss, können diese genauso schön – oder im Sport genauso erfolgreich – sein.“