Para-Leichtathlet vom VfB: So quält sich Niko Kappel zu WM-Gold

Der kleinwüchsige Kugelstoßer vom VfB Stuttgart holt, geplagt von Ellbogen-Schmerzen, seinen dritten Para-WM-Titel – und jubelt über einen „Sieg auf der letzten Rille“.
Bei der Eröffnungsfeier der Para-WM der Leichtathleten in Neu-Delhi trug Kugelstoßer Niko Kappel die deutsche Fahne, er strahlte dabei übers ganze Gesicht. Doch schon bei dieser feierlichen Zeremonie ist das große Problem des Kugelstoßers vom VfB Stuttgart nicht zu übersehen gewesen: Der rechte Ellbogen von Niko Kappel war dick bandagiert. Trotzdem reichte es in der Nacht zum Dienstag zum großen Coup – nach einem Wettkampf voller Schmerzen.