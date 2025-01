Papst überträgt Portugals König ganz Afrika für Handel und Sklaverei

Der 8. Januar 1455 ist ein Datum für die Geschichtsbücher. Wenn auch das zugrundliegende Ereignis heute unverständlich und diskriminierend erscheint: In der Bulle „Romanus Pontifex“ (Bezeichnung für Urkunden, die wichtige Rechtsakte des Papstes verkünden) überträgt Papst Nikolaus V. (1447-1455) dem portugiesischen König Alfons V. (1432-1481) dessen Onkel Heinrich dem Seefahrer (1394-1460) und ihren Nachkommen ganz Afrika, das alleinige Schifffahrtsrecht dort, das Handelsmonopol und das Recht, „Ungläubige“ in die Sklaverei zu führen.

Papst Nikolaus V. Foto: Imago/Cola Images

Feinde des Christentums überfallen und versklaven

Die päpstliche Bulle lobt die Verdienste Heinrichs des Seefahrers im Kampf gegen die Sarazenen (im christlichen Europa eine Sammelbezeichnung für sämtliche islamisierte Völker) und bei der Ausbreitung des Christentums. König Alfons V., seinen Nachfolgern und dem Infanten Heinrich (Titel, der seit dem 13. Jahrhundert von den Kindern der spanischen und portugiesischen Monarchen getragen wird) das Recht zugesprochen, die Sarazenen, Heiden und anderen Feinde des Christentums zu überfallen, sie auf ewig zu Sklaven zu machen und ihren Besitz zu nehmen.

Außerdem wurden Portugal das alleinige Recht auf die bisher erworbenen Gebiete und neue Eroberungen hinter Kap Bojador ( Vorgebirge an der Nordwestküste Afrikas, südlich der Kanarischen Inseln, das zur heutigen Westsahara gehört). Im Gegenzug sollten in den neuen Kolonien Kirchen und Klöster gebaut werden.

Die kleine Flotte Vasco da Gamas kreuzt vor der afrikanischen Küste. Foto: Imago/Gemini Collection

Vasco da Gama findet den Seeweg nach Asien

Nachdem Vasco da Gama im Jahr 1498 den Seeweg nach Indien entdeckt hatte, konzentrierten sich die Portugiesen vier Jahrzehnte auf den Handel. Dabei hatten die portugiesischen Seefahrer beim Handel mit Asien im 16. Jahrhundert kaum Konkurrenz. Das änderte sich erst mit der Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie im Jahr 1602.

Die Nachricht, die das Weltbild Europas maßgeblich verändern sollte, traf erst mit gut einem Jahr Verspätung am Hof von Lissabon ein: Generalkapitän Vasco da Gama (1469-1524) hatte am 20. Mai 1498 den Seeweg nach Indien gefunden. Es sollte bis zur Eröffnung des Suezkanals 371 Jahre später die wichtigste maritime Verkehrsader zwischen den Kontinenten bleiben. Für Portugal bedeutete die Entdeckung den Aufstieg zur Weltmacht.

Säule zur Erinnerung an Vasco da Gamas Ankunft in Malindi. Foto: Imago/Robert Harding

An der südwestindischen Küste bei Calicut, so verzeichnete es das Bordbuch der Armada, gingen an jenem Tag drei portugiesische Schiffe vor Anker. Der Hafen galt als bedeutender und mächtiger Handelsplatz, den vor allem arabische Händler ansteuerten. Diese kontrollierten damals praktisch den gesamten Handel auf den Landwegen zwischen Asien und Europa.

Gier nach märchenhaftem Reichtum Asiens

Die führenden Seemächte Spanien und Portugal suchten daher nach dem Seeweg in den märchenhaft reichen Osten, aus dem die begehrten Gewürze und viele andere edle Produkten kamen. Asien war im damaligen Weltbild der Europäer ein geheimnisvoller Kontinent, von dem nur wenige Gelehrte und Kaufleute – darunter Marco Polo (1254-1324) – berichteten und Neugierde erweckten.

Die Öffnung der maritimen Route war auch die Triebfeder für die Reise des Seefahrers Christoph Kolumbus (1451-1506) in spanischen Diensten 1492 gewesen. Er verfehlte im spanischen Auftrag sein Ziel und landete in Amerika. Vasco da Gama verfolgte konsequent die in Lissabon entwickelte These, dass Asien auf der Fahrt ostwärts um die Südspitze Afrikas erreichbar sein müsse.

Weltkarte von 1519. Foto: Imago/KHARBINE-TAPABOR

Schon seit 1416 schickten portugiesische Herrscher ihre Segelschiffe entlang der unbekannten und gefürchteten Küste Afrikas südwärts vor. Im Jahr 1474 überquerten die Seefahrer den Äquator, 1488 umrundete Bartholomäus Dias (1450-1500) erstmals das Kap der Guten Hoffnung.

Mit 170 Mann gen Indischer Ozean

Mit vier Schiffen machte sich Vasco da Gama am 8. Juli 1497 auf Befehl König Manuels I. (1469-1521) auf die Reise, um endlich den Seeweg ins reiche Indien zu öffnen. Der Monarch traf die Entscheidung gegen die Empfehlung seines Kronrates.

Der 120 Tonnen schwere Dreimaster „Sao Gabriel“, Flaggschiff da Gamas, und die gleich große „Sao Rafael“ mit jeweils 20 Kanonen an Bord liefen unter dem Jubel der Bevölkerung aus, begleitet von der kleineren Karavelle „Berrio“ und einem 200 Tonnen großen Versorgungsschiff. An Bord befanden sich 170 Mann Besatzung, viele davon erfahrene Männer, die schon manche gefährliche Reise in Richtung „Südmeer“ miterlebt hatten.

Zeitgenössische Zeichnung von Vasco da Gama. Foto: Imago//stock&people

Ende Dezember erreichten die Schiffe die Küste bei Natal in Südafrika, am 7. April den ostafrikanischen, von arabischen Händlern beherrschten Hafen Mombasa. Am 24. April 1498 schließlich setzte Vasco da Gama im etwas nördlicher gelegenen Malindi Segel zur Fahrt über den Ozean zur indischen Küste. Zur Unterstützung hatte er einen arabischen Navigator an Bord genommen.

Spannungen mit arabischen Kaufleuten

Die arabischen Händler in Calicut (heute Kozhikode) zeigten sich über das Eintreffen der Fremden schockiert. Sie fürchteten um ihr Monopol. Die Spannungen zwischen den Portugiesen und den muslimischen Geschäftsleuten veranlassten den lokalen Herrscher Samorin, einen Handelsvertrag mit den Europäer abzulehnen.

Die Europäer rächten sich später grausam für diese Entscheidung, die Vasco da Gamas und Portugals Verdienste schmälerten. Denn die Fahrten sollten – außer dem Erschließen neuer Gebiete – handfeste materielle Vorteile und Zusagen bringen.

Gemälde von Vasco da Gama, um 1790. Foto: Imago/CPA Media

Im Spätsommer verließ Vasco da Gama den Hafen Calicut ohne eine Niederlassung errichtet zu haben. Die Rückfahrt verlief tragisch. Etwa drei Monate brauchten die Schiffe bei Flaute bis zur afrikanischen Küste, zahlreiche Besatzungsmitglieder starben, vor allem an der Vitamin-Mangelkrankheit Skorbut. Der Generalkapitän musste sogar ein Schiff aufgeben, da nicht mehr genügend Seeleute zur Verfügung standen. Vom Versorgungsschiff hatte er sich schon auf der Hinfahrt getrennt.

Sicherung der Machtansprüche Portugals im Indischen Ozean

Als Vasco da Gama im September 1499 in Lissabon eintraf, bereitete ihm die Bevölkerung einen begeisterten Empfang. Ein Kurier hatte den Hof schon unterrichtet. Der König erhob den Seefahrer in den Adelsstand und machte ihn zum Admiral. Dieser nahm 1502 mit einer Flotte wieder Kurs auf Calicut. Sein Auftrag: Sicherung der Machtansprüche Portugals im Indischen Ozean.

Der Edelmann zeigte sich dabei von seiner brutalen Seite. Er brachte einen arabischen Segler mit Passagieren an Bord – angeblich waren es 200 bis 400 – vor der Küste auf. Seine Mannschaften holten alle Waren von Bord, ehe sie das Schiff mit allen Menschen in Brand steckten. Anschließend nahm er mit den Bordkanonen Calicut unter Beschuss. Die lokalen Herrscher waren fortan aus Furcht zur Zusammenarbeit mit Portugal bereit.

Im Vertrag von Tordesillas, abgeschlossen am 7. Juni 1494 in der spanischen Stadt Tordesillas, wurden die Herrschaftsbereiche Portugals und Kastiliens im Atlantik auf der Grundlage des Vertrages von Alcáçovas aus dem Jahr 1479, der Entdeckungen des Christoph Kolumbus und der päpstlichen Bulle Inter caetera vom 4. Mai 1493 neu abgegrenzt. Foto: Imago/AGB Photo

Absetzung und Vizekönig

Nach seiner Rückkehr im November 1503 gab es keinen neuen Auftrag für Vasco da Gama. Die Gründe dafür gingen in zahlreichen Spekulationen unter. Der Seefahrer und Entdecker fühlte sich trotz materieller Zuwendungen und Privilegien um seinen Lohn betrogen, da andere Männer als Vizekönige im neuen Reich Portugals herrschten.

Erst König Manuels Nachfolger Johann III. (1502-1557) schickte Vasco da Gama im Frühjahr 1524 wieder nach Indien, wo inzwischen in der Kolonialverwaltung die Korruption blühte und zahlreiche Missstände herrschten.

Der neue Vizekönig griff sofort mit eiserner Hand durch. Seine Regentschaft dauerte aber nur kurz. Am Weihnachtsabend des selben Jahres starb er 1524. Portugals koloniales Netz in Asien erstreckte sich zu diesem Zeitpunkt schon bis Malakka im heutigen Malaysia und bis Macau.