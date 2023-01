Schömberger besuchten Ratzinger im Heiligen Jahr in Rom

1 Eine Pilgergruppe aus Schömberg hat 2000 den damaligen Kardinal Joseph Ratzinger in Rom getroffen. Mit dabei auch Hermann Dannecker (links), langjähriger Vorsitzender des Schömberger Kirchengemeinderats. Foto: Siegfried Seeburger

Der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. hatte auch Kontakte ins Obere Schlichemtal. Eine Reisegruppe hatte den damaligen Kardinal Ratzinger im Heiligen Jahr in Rom besucht.















Schömberg - Hermann Dannecker, langjähriger Vorsitzender des katholischen Kirchengemeinderats St. Peter und Paul Schömberg, erinnert sich noch gut an den Besuch einer Pilgergruppe aus Schömberg in Rom im Heiligen Jahr 2000. Dort hatten die Schömberger den damaligen Kardinal Joseph Ratzinger getroffen, der 2005 zum Papst gewählt wurde. Er starb am vergangenen Samstag.

Die Pilgerreise, die auch nach Assisi führte, sei von der katholischen Kirchengemeinde organisiert worden. Rund 50 Gläubige, auch aus anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal, hätten teilgenommen. "Ich erinnere mich noch gerne an diese Reise und an das Treffen mit Joseph Ratzinger im Vatikan", sagt Dannecker.

Zufälliges Treffen

An der Pilgerreise habe auch der ehemalige Stadtpfarrer von Schömberg, Johannes Holdt, teilgenommen, der erst seit kurzer Zeit im Schlichemtal als Seelsorger tätig war.

Gemeinsam habe die Gruppe den Petersdom besucht und dann den "Deutschen Friedhof" im Vatikan. Dort, so Dannecker, habe Ratzinger eine Messe für eine Pilgergruppe aus Bayern gehalten. Im Anschluss sei das Treffen gewesen. "Kardinal Ratzinger hat mit uns gesprochen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch."

Kontakte auch zum späteren Papst

Pfarrer Holdt habe schon während des Studiums Kontakt mit Ratzinger und im Rahmen der Romreise 2000 bei ihm auch eine mehr als zweistündige Audienz gehabt, weiß Dannecker.

Pfarrer Holdt, der bis 2021 im Schlichemtal tätig war und selbst theologische Schriften veröffentlicht, werde auch in einem der Bücher Ratzingers zitiert, informiert Dannecker und betont, dass Holdt öfter bei Ratzinger zu Besuch gewesen war, auch als dieser Papst und später schon emeritiert war. Auch der langjährige Palmbühlpfarrer Josef Schäfer kenne Ratzinger aus seiner Tübinger Studienzeit .