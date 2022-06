1 Am Sonntagabend in der Herrenzimmerner Straße in Villingendorf dominierte die Farbe Blau. Foto: Singer

Volle Papiertonnen seit Samstag in Villingendorf irritiert eine Bürgerin in der Herrenzimmerner Straße nachhaltig.















Link kopiert

Villingendorf - Weder am Samstag, 11. Juni, dem regulären Tag der Papiertonnenmüllabfuhr in Villingendorf, Bösingen und Hochwald, noch am Sonntag wurden die blauen Behälter geleert.

Auf Nachfrage beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft am Landratsamt Rottweil teilt Christian Mutz, Leiter des Eigenbetriebs, am Montagnachmittag mit, dass es Probleme beim Entsorger, dem Unternehmen Alba, gebe.

Als Gründe werden Krankheitsfälle und die Urlaubszeit genannt. Vorgesehen sei, dass die drei Bezirke am Montag, Dienstag oder am Mittwoch abgefahren werden. Deshalb werde gebeten, die blauen Tonnen solange am Straßenrand stehen zu lassen.

Eine entsprechende Anfrage in Dunningen beim Unternehmen selber scheiterte an belegten Telefonen oder an der Ansage des Anrufbeantworters, dass derzeit alle Mitarbeiter im Gespräch seien...

0