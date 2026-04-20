Panzermotoren-Hersteller: Betriebsrat warnt vor Jobabbau bei Rolls-Royce am Bodensee

Bis zu 3.000 Stellen bei Rolls-Royce Power Systems könnten laut Betriebsrat gefährdet sein. Das Unternehmen betont jedoch die Bedeutung des Standorts Friedrichshafen.
Friedrichshafen - Beim Betriebsrat des Großmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems (RRPS) wächst die Sorge vor einer Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Auf einer Betriebsversammlung warnte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Bittelmeyer, dass in den kommenden Jahren bis zu 3.000 Stellen gefährdet sein könnten. In der Bodenseeregion beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 6.600 Menschen.