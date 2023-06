Militärfahrzeuge sind am Villinger Bahnhof immer mal wieder zu sehen. Das ist der Grund.

Den einen erfüllt der Anblick mit Unbehagen, für den anderen sind sie ein Beweis für eine funktionierende Bundeswehr: Gepanzerte Militärfahrzeuge. Doch dafür muss der Ernstfall auch geprobt werden.

Zu einer solchen Übung in Litauen werden nun die Panzerfahrzeuge des in Donaueschingen beheimateten Jägerbataillons transportiert. In Villingen wurden die Fahrzeuge verladen, erklärt der zuständige Presseoffizier. „Das passiert zwei bis drei Mal im Jahr und immer gibt es Gerüchte“, schildert er weiter.

Abladen geht schneller

Dies sei darin begründet, dass man die Fahrzeuge immer nur beim Verladen zum Abtransport beobachten kann, und nie beim Zurückkommen. Denn das Abladen gehe verhältnismäßig schnell. Wer sich davon überzeugen möchte: Am 20. Juli ist die Rückkehr geplant.