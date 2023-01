1 Delante Jones war mit 22 Punkten der Top-Scorer beim Schwenninger 75:70 über die Kirchheim Knights. Foto: Eibner

Die wiha Panthers Schwenningen haben ihr erstes ProA-Heimspiel im neuen Jahr gegen die Kirchheim Knights mit 75:70 gewonnen. Für die Neckarstädter ist es der vierte Sieg im 16. Saisonspiel.















Link kopiert

Zu Beginn der Partie waren die Gastgeber zunächst die bessere Mannschaft. Die Intensität in der Verteidigung stimmte, man entschied das Rebounding-Duell in den ersten Minuten klar für sich. Allerdings leistete man sich auch erneut zu viele Ballverluste und kleine Unkonzentriertheiten, weshalb die Knights langsam aber sicher ins Spiel kamen.

Kirchheim geht in Führung

Nach einigen Minuten mit ein paar Führungswechseln, ohne dass eines der beiden Teams sich absetzen konnte, machten am Ende des ersten Spielabschnitt plötzlich die Gäste aus Kirchheim die bessere Figur – und sicherten sich eine 18:14-Führung.

28:34-Rückstand zur Halbzeit

Im zweiten Viertel setzte sich das Muster fort. Die Panthers waren bemüht, machten sich vielversprechende Aktionen durch eigene Fehler zunichte. Doch auch die Knights brachten nicht mehr viel zustande, weshalb die Zuschauer in der Schwenninger Deutenberghalle eine zunehmend zähe Partie zu sehen bekamen. Den Schwenningern gelang es in dieser Phase nicht, sich die Führung zurückzuholen. Zur Halbzeit stand es 28:34 aus Sicht des Teams von Headcoach Alen Velcic.

Knights kommen besser aus der Kabine

Auch im dritten Viertel erwischten die Knights den besseren Start. Die Gäste kamen aggressiv aus der Kabine und brachten die Führung schnell in den zweistelligen Bereich (41:30). Doch die Panthers kämpften sich trotz weiterer teils leichtsinniger Fehler wieder zurück in die Partie, verkürzten den Rückstand auf drei Punkte (46:49) und sorgten so dafür, dass das Spiel mit Spannung ins letzte Viertel ging.

Aufholjagd belohnt

Nach eineinhalb Minuten im vierten Spielabschnitt war es dann soweit: Die Panthers gingen beim 50:49 nach langer Zeit wieder in Führung. Diese bauten sie in den folgenden Minuten aus – und verteidigten sie dann erfolgreich in einer spannenden Schlussphase. Die Schwenninger wurden so für ihre starke Aufholjagd belohnt und gewannen am Ende mit 75:70.

Jones und Knauf nicht zu stoppen

Panthers-Punkte: Delante Jones (22), Jacob Knauf (20), Casey Benson (12), Devonte McCall (12), Emmanuel Womala (5), Mark Mboya Kotieno (4).

Beste Scorer der Knights: Michael Flowers (15), Richard Williams Jr. (14), Tyrone Nash (13), Jonas Niedermanner (13).

Feldwürfe: Panthers: 26/52 (50%) – Kirchheim: 26/60 (43%).

Dreier: 8/21 (38%) – 11/28 (39%).

Freiwürfe: 15/23 (65%) – 7/9 (78%).

Rebounds: 39 – 25.

Assists: 13 – 10.

Turnover: 17 – 10.

Steals: 5 – 7.