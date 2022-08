1 Jacob Mampuya trug auch schon das Trikot der Tigers Tübingen. Foto: Eibner/Sascha Walther

Mit Jacob Mampuya haben die Panthers VS einen wahren Allrounder in den Schwarzwald gelockt. Der Shooting Guard möchte sich durch seine Skills und Flexibilität wieder einen Namen in der ProA machen.















Link kopiert

Der gebürtige Berliner machte seine ersten basketballarischen Schritte in den Nachwuchsabteilungen des TuS Neukölln und des TuS Lichterfelde. 2010 wechselte Mampuya in die Jugendabteilung der Eisbären Bremerhaven. Er sammelte zeitgleich bei der BSG Bremerhaven zudem erste Erfahrungen in der 2. Regionalliga. Drei Jahre später ging Jacob Mampuya, dessen Eltern aus der Demokratischen Republik Kongo stammen, in die USA. Der Shooting Guard genoss dort die Ausbildung an der renommierten St. Louis Christian Academy.

Die Rückkehr nach Deutschland

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er nicht nur in der ProA und ProB für PS Karlsruhe Lions, den FC Schalke 04 oder die Baskets Elchingen aktiv, sondern Mampuya gehörte zu Erstligazeiten auch zum festen Kader der Tübinger Tigers, für die er in der Spielzeit 2017/18 in 16 Bundesliga-Spielen 10,4 Minuten im Schnitt aufspielte und durchschnittlich 2,3 Punkte erzielte. Nach dem Abstieg der Tübinger in die ProA wechselte der 2,00 m Mann zu den EPG Baskets Koblenz. In Koblenz stand Mampuya zuletzt in insgesamt 18 Pflichtspielen für die EPG Baskets Koblenz auf dem Parkett und legte in rund zwölf Minuten Spielzeit durchschnittlich 4,4 Punkte, 1,6 Rebounds und 1,1 Assists bei einer Feldwurfquote von 37,2 Prozent auf.

Das sagt Jacob Mampuya

"Ich freue mich, ein Teil der Panthers zu sein und bin sehr motiviert. Wir werden als Team dominieren. Die Fans werden mit uns zusammen ganz vorne dabei sein", lässt sich Jacob Mampuya in einer Mitteilung der Panthers zitieren. "Ich habe mich für die Panthers entschieden, weil ich ein stark positives Gefühl bei dieser Entscheidung habe. Ich will gewinnen! Das Team will gewinnen", betont Mampuya weiter.

Das sagt Coach Alen Velcic

"Mampuya ist ein begnadeter Basketballer, der noch nach seinem Hafen sucht und ernst genommen werden will und jemanden benötigt, der ihm vertraut. All dies können wir", sagt Panthers-Coach Alen Velcic.