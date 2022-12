1 Das Eis in der Helios Arena wird am 30.Dezember und am 7. Januar nicht mit einem Basketball-Parkettboden belegt sein. Die Panthers werden ihre Heimpartien gegen Trier und Kirchheim normal in der Deutenberghalle austragen. Foto: Hendrik Kolbert

Es hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet. Die wiha Panthers Schwenningen können ihre beiden ProA-Partien am 30. Dezember und am 7. Januar nicht in der Helios Arena austragen.















Link kopiert

Zum Wochenbeginn mussten die Verantwortlichen der Panthers die Reißleine ziehen. Es war die letzte Chance, um aus dem Abkommen mit der Kunsteisbahn-Gesellschaft (KEB) ohne wirtschaftlichen Schaden auszusteigen. Die Kartennachfrage für die beiden Heimspiele, die in der Helios Arena gegen Trier (Samstag, 30. Dezember) und gegen Kirchheim (Samstag, 7. Januar) geplant waren, müssen nun in der Deutenberghalle.

Die Hintergründe

Nach Informationen unserer Zeitung hatten die Panthers für das Spiel am 30. Dezember nur knapp 300 Tickets verkauft. 2000 Zuschauer waren in der Kalkulation geplant. Und dies war noch eine bescheidene Ansetzung.

Beim ersten "Winter-Game" der Panthers am 28. Dezember 2019 in der Helios-Arena gegen Tübingen hatten immerhin über 4000 Zuschauer die Premiere verfolgt.

Das Statement des Geschäftsführers

"Wir hätten sehr gerne zwischen den Jahren für unsere Fans und die gesamte Region Eventspiele in der Helios Arena veranstaltet", betont Panthers-Geschäftsführer Michael Krivanek. "Unser erstes Spiel in der großen Arena im Jahr 2019 war ein unvergessliches Highlight. Um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen zu können, müssen wir Spiele in der Helios Arena anstreben. Doch der schleppende Vorverkauf stellt für uns aktuell ein zu hohes finanzielles Wagnis dar, um die Spiele auf Biegen und Brechen jetzt auf der großen Bühne auszutragen. Daher mussten wir uns schweren Herzens dafür entscheiden, die Spiele vorerst zu verschieben."

Der Plan

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, lautet ein altes Sprichwort. Und so verhält es sich auch mit den ersten beiden Partien des BIG 4-Events. "Wir wollen vor den beiden für die Helios Arena angesetzten Partien gegen Münster (16. April 2023) und Tübingen (29.April) zwei weitere Spiele in der großen Arena veranstalten und am BIG 4 festhalten", unterstreicht es Krivanek. Bereits erworbene Tickets für die Partien gegen Trier und Kirchheim behalten ihre Gültigkeit. Austragungsort ist nun anstelle der Helios Arena nun wieder die Deutenberghalle.

Das nächste Spiel

Für die Panthers geht es im ProA-Liga-Alltag nun erst einmal am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem wichtigen Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons weiter.