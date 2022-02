1 Die Panthers-Leistungsträger David Cohn (links) und Quattarius Wilson wollen gegen Vechta wieder neu durchstarten. Foto: Kienzler

Das Nachholspiel gegen Rasta Vechta in der ProA beschert den wiha Panthers am Samstag (19 Uhr) eine Heimpartie am Fasnetswochenende. Gegen den letztjährigen Bundesligaabsteiger (14. Platz/18 Punkte) wollen die Schwenninger (13./20) wieder in die Siegesspur zurückfinden.















Die Siegesserie der Panthers war nach drei Erfolgen am Mittwoch mit dem 91:94 in Hagen gerissen.Drei Viertel lang zeigten die Doppelstädter ein gutes Spiel und lagen zwischenzeitlich sogar mit 16 Punkten in Führung. Doch im Schlussviertel gaben die Schwenninger das Spiel aus der Hand. "Wir haben das Spiel am Ende einfach weggeschmissen", ärgerte sich Panthers-Trainer Alen Velcic über die unnötige Niederlage seiner Mannschaft. "Über 33 Minuten waren wir die bessere Mannschaft, sind aber dann am Ende defensiv völlig kollabiert. Ein Sieg in Hagen wäre natürlich für uns ein großer Schritt nach vorne gewesen", betont der Panthers-Coach. "Aber auch so sind wir noch immer in der Lage, durch Heimsiege gegen Mitkonkurrenten die Playoff-Teilnahme zu schaffen."

Bisher enttäuschende Saison für Vechta

Um im Rennen um Platz acht weiter den Anschluss halten zu können, wäre ein Sieg für die Neckarstädter gegen Vechta immens wichtig.

Für die Niedersachsen verläuft die Pro-A-Saison bislang enttäuschend. Die angestrebte Mission "Wiederaufstieg" geriet für den Verein, der 2019 noch im Play-off-Halbfinale der Bundesliga stand und 2020 sogar in der Champions League antrat, früh aus dem Blickfeld.

RASTA verlor die ersten sechs Saisonspiele und trennte sich folglich von Trainer Derrick Allen. Mit dem neuen Headcoach Vladimir Lucic will Vechta in der Rückrunde die hohe Qualität des Kaders häufiger in Siege ummünzen. Denn die individuelle Klasse der kommenden Schwenninger Gäste ist unbestritten.

Angeführt von Topscorer und Kapitän Josh Young (14,2 Punkte im Schnitt), der die Erfahrung von 185 Erstligaspielen mitbringt, agieren die Niedersachsen mit einem sehr ausgeglichenen Kader. Neun Spieler erzielen durchschnittlich über sieben Zähler.

Panthers-Coach Alen Velcic zeigt großen Respekt

Mit einem 81:82-Auswärtssieg beim Top-Team Medipolis SC Jena ließ Rasta Anfang des Jahres aufhorchen. Auch ein deutlicher Auswärtserfolg bei den Eisbären Bremerhaven (95:109) unterstreicht das Potenzial der Mannschaft.

Zuletzt kassierte die Mannschaft von Vladimir Lucic eine Niederlage in Verlängerung bei den Bayer Giants Leverkusen (93:80). Beim Hinrundenspiel gelang den Panthers in einem Herzschlagfinale ein 78:79-Erfolg bei den Rastanern.

"Vechta liegt hinter den Erwartungen zurück und hat wohl die Herausforderung in der ProA unterschätzt", analysiert Trainer Alen Velcic. "Ihr aktueller Tabellenplatz zeugt von den schlechten Entscheidungen im Sommer, täuscht aber über ihr eigentliches Potenzial hinweg. Wir haben großen Respekt vor Vechta und der individuellen Klasse im Kader. Am Samstag müssen wir wieder besser im Rebounding arbeiten als zuletzt in Hagen und dürfen uns auch nicht mehr so viele Balllverluste erlauben."