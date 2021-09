1 Schwenningens neuer Power Forward Raiquan Clark (am Ball) war gegen Hagen mit 25 Punkten der Top-Scorer. Foto: Kienzler

Die wiha Panthers Schwenningen haben in der ProA ihren Saisonstart daheim vor 570 Zuschauern gegen Phoenix Hagen mit 63:78 verloren.

Gemessen an der Tatsache, dass die Schwenninger nur mit sieben Mann antreten konnten, verkauften sich die Gastgeber sehr teuer.

Vier Spieler fallen aus

Doch was war passiert? Der etatmäßige Center Till Isemann und auch Luka Dolman mussten jeweils aufgrund Sprunggelenksverletzungen passen. Beim neuen Point Guard David Cohn und bei Kelvin Okundaye gab es Probleme bei der Spielberechtigung für die ProA, was den Panthers eigentlich noch nie passiert ist.

Dies bedeutete, dass Spielmacher Lennard Larysz sogar über 40 Minuten gehen musste, Chris Frazier, ein starker Raiquan Clark (mit 25 Punkten Schwenningens Topscorer), Center Quattarius Wilson und Gran Sitton jeweils weit über 30 Minuten im Einsatz waren.

Lob von Coach Alen Velcic

"Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft, was sie heute geleistet hat. Am Ende sind wir kräftemäßig mit diesem kleinen Team aber kollabiert und es haben sich entscheidende Fehler eingeschlichen. Für uns geht die Saison somit mit einer anderen Mannschaft erst in einer Woche daheim gegen Bremerhaven los", bilanzierte Panthers-Coach Alen Velcic die erste Saisonbegegnung.

Sein Team war gut aus den Startlöchern gekommen, verteidigte überzeugend, ließ aber nach den ersten Minuten des Anfangsviertels in der Offense nach. Nach dem ersten Abschnitt führte Hagen mit 12:10. Im zweiten Viertel drehte bei den Panthers nun Lennard Larysz mit zehn Punkten auf. Die Westfalen setzten einige erfolgreiche Distanzwürfe an und führten zur Pause mit 34:25.

Am Ende ist der Tank leer

Doch die Neckarstädter blieben in der zweiten Halbzeit um einen nun auftrumpfenden Raiquan Clark (12 Punkte in diesem Abschnitt) immer weiter dran. Vor dem Schlussabschnitt hatten sich die Panthers (50:54) wieder eine ordentliche Ausgangsposition verschafft. Das Pech kam aber dann noch hinzu, als Chris Frazier mit einer Sprunggelenksverletzung frühzeitig ausschied.

Sieben Minuten vor dem Ende lagen die Hausherren mit 54:56 zurück, dann aber ihnen bei einem schon hohen Kräfteverschleiss zu viele entscheidende Fehler in allen Mannschaftsbereichen passierten, die Phoenix Hagen zum zu hoch ausgefallenen 78:63-Sieg ausnutzten.

Der verletzt ausgeschiedene Chris Frazier lobte ebenfalls sein Team: "Kämpferisch war das klasse, spielerisch haben wir natürlich, wenn wir komplett sind, noch viel mehr Potenzial."

Hagens Coach Chris Harris sprach von einem schwierigen Weg seines Teams in diesem Spiel: "Wir hatten zunächst Probleme mit der guten Schwenninger Zonenverteidung, aber die Jungs haben dann einen Weg zum Sieg gefunden."

Punkte Panthers: Raiquan Clarke (25), Grant Sitton (3), Quattarius Wilson (17), Leon Hoppe (2), Lennard Larysz (12), Chris Frazier (4).