Die Panthers-Fans können sich auf eine attraktive neue ProA-Saison freuen.

Die wiha Panthers Schwenningen haben die Lizenz für die ProA erhalten. Bis Ende des Monats möchte Coach Alen Velcic seinen neuen Kader stehen haben. Am ersten Oktober-Wochenende beginnt die neue Saison.















Die Barmer 2. Basketball Bundesliga hat allen Mannschaften die Lizenz für die Spielzeit 2022/2023 in der ProA und ProB erteilt - einige müssen allerdings noch Auflagen erfüllen.

Dresden und Düsseldorf sind Aufsteiger

In der ProA wird die Liga auf 18 Teams aufgestockt: Der sportliche Aufsteiger Rostock Seawolves erhielt die Lizenz für die Basketball-Bundesliga. Dafür kehren die Jobstairs Gießen 46ers nach ihrem Abstieg aus der BBL in die ProA zurück – allerdings erhielten die Hessen nur unter Auflagen die Lizenz, was zeigt, dass jeder Klub in Deutschland unter den finanziellen Nachwehen der Pandemie-Zeit zu leiden hat.

Auch die Dresden Titans und die Art Giants Düsseldorf, die Aufsteiger aus der ProB, erhielten ihre ProA-Lizenz nur unter Bedingungen. Desweiteren wird die ProA von den Artland Dragons und den WWU Basekts Münster, die vom Deutschen Basketball Bund Wild Cards erhielten, ergänzt.

Am 22. August ist Vorbereitungsstart

Panthers-Coach Alen Velcic schätzt das 18er-Feld in der neuen ProA-Saison noch stärker an als im Vorjahr.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Lizenz erhalten haben und sagen danke an alle,die uns dabeihalfen", betont er.

Zwei Neuzugänge stehen schon fest

Nach den ersten beiden Neuzugängen – Center Daniel Mayr (Schwelm) und Jacob Knauf (Artland Dragons) – werden die Panthers nun an ihrem neuen Kader weiterbauen und dabei auch akribisch die Finanzen im Blick haben."

Zwölf Spieler wird der neue Schwenninger Kader umfassen, wenn am ersten Oktober-Wochenende die neue Saison losgeht. Am 22. August starten die Panthers in die Vorbereitung, auch der Plan an Testspiel-Terminen ist nahezu fertig. Die Panthers arbeiteten im Hintergrund des Nachlizenzierungsverfahrens immer weiter für eine Zukunft in der ProA. Die Rechnung ging nun auf.