Panthers-Neuzugang Nkosi Wright: Ein Top-Scorer mit viel Redebedarf

Der Einstand von Neuzugang Nkosi Wright bei den Black Forest Panthers hätte kaum besser verlaufen können. In allen vier Spielen war der 31-jährige Kanadier Top-Scorer seines Teams.
26 Punkte gegen Mainz, 20 gegen Söflingen, 24 gegen Karlsruhe und 21 gegen Saarlouis – in seinen ersten vier Pflichtspielen für die Black Forest Panthers war Neuzugang Nkosi Wright jedes Mal der Top-Scorer seines Teams. Mit durchschnittlich 22,8 Punkten pro Abend ist der neue Schwenninger Guard sogar der beste Punktesammler der noch jungen Regionalliga-Saison. Der 31-Jährige hätte also seinen Anspruch, zu einer der tragenden Säulen des Teams zu werden, in den ersten Wochen kaum deutlicher unterstreichen können.