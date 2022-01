1 Unfreiwillig haben die Panthers spielfrei. Doch Coach Alen Velcic (Dritter von rechts) will die freie Zeit am Wochenende mit dem Team für intensives Training nutzen. Viel zu besprechen gibt es einiges – und die neuen Spieler sollen noch besser ins Spielsystem integriert werden. Foto: Kienzler

Ein eigentlich sehr wichtiges Heimspiel der wiha Panthers Schwenningen kann am Samstag gegen RASTA Vechta nicht stattfinden. Bei den Norddeutschen musste ein Großteil der Mannschaft coronabedingt in Quarantäne.















Aufgrund einer Corona-Erkrankung eines Vechta-Spielers müssen sich – aufgrund der im Landkreis Vechta geltenden Corona-Regelungen – große Teile des Teams in Quarantäne begeben. Somit standen RASTA am Freitag vor der Abreise in den Süden nicht mehr genügend Spieler für die Partie in Schwenningen zur Verfügung. Dem Antrag auf Spielverlegung wurde bereits von der 2. Basketball Bundesliga stattgegeben. Ein Nacholtermin steht noch nicht fest.

Neuer Spieltermin soll zeitnah benannt werden

Am Freitagvormittag erreichte die Schwenninger Geschäftsstelle die Nachricht aus Vechta. Folglich muss das für Samstag angesetzte Heimspiel der Neckarstädter gegen den Tabellenvierzehnten in Absprache mit der 2. Basketball Bundesliga abgesagt werden. Ein neuer Spieltermin wird zeitnah bekanntgegeben. Bereits erworbene Tickets für das Spiel behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin.

Die Verantwortlichen der wiha Panthers Schwenningen wünschen den erkrankten Personen bei RASTA Vechta eine rasche Genesung und alles Gute. Für Panthers-Trainer Alen Velcic kommt es nicht überraschend, dass es aufgrund des wieder stark zugenommenen Infektionsgeschehens zu erneuten Spielausfällen in der ProA kommt.

Das Wochenende für intensives Training gut nutzen

"Es war nur eine Frage der Zeit. Die Basketball Bundesliga hat es vor drei Wochen getroffen und wir müssen aktuell stark damit rechnen, dass es mehrere Teams in der ProA treffen wird. Sportlich ist unsere Mannschaft davon unberührt. Es ist zwar ärgerlich, da wir uns gerade sehr gut auf die Heimpartie am Samstag vorbereitet haben. Aber wir nutzen die freie Zeit nun mit Training, um unsere neuen Spieler noch besser in unser Spielsystem zu integrieren", hat Alen Velcic also auch für das Wochenende Trainingseinheiten angesetzt.

Laut Spielplan geht es für die Panthers in einer Woche am Samstag bei Phoenix Hagen weiter. In Richtung Play-off-Qualifikation haben die Schwenninger sowieso nur noch "Endspiele" in den kommenden Wochen vor sich.