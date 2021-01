Panthers im Aufwind "In der Pause auf die Defense eingeschworen"

In der Offense lief es gegen die Dragons überhaupt nicht rund. "Wir konnten einige Dinge, wie zum Beispiel das Umschaltspiel, überhaupt nicht richtig durchziehen. Unsere Freiwurfquote mit 60 Prozent war indiskutabel, und wenn Chris Frazier (null Dreier bei sechs Versuchen) und Courtney Stockard (null Treffer bei fünf Versuchen) aus der Distanz so eine Quote haben, sagt das schon einiges aus", zeigt es Alen Velcic auf.

Aber dafür stand die Schwenninger Defense gegen die Norddeutschen sehr stabil. 28 Turnover der Quakenbrücker waren ein Beweis dafür, wie aggressiv die Panthers verteidigten und am Ende über diese Schiene einen wichtigen Sieg holten.

"Zu schnell unsicher"

Panthers-Forward Jonas Niedermann sah es exakt wie sein Coach: "Wahrscheinlich sind wir zu schnell in der Offense unsicher geworden, weil uns da in den ersten Minuten kaum etwas gelang. Dann traust du dir kaum noch etwas zu. Aber wir haben uns dann in der Pause noch einmal auf unsere Defense eingeschworen, weil wir zu diesem Zeitpunkt wussten, dass wir nur so dieses Spiel gewinnen können." Alen Velcic zeigte sich ebenfalls begeistert von der starken Leistung seines Neuzuganges Courtney Stockard. "Er wird uns in allen Bereichen sehr weiterhelfen und hat sogar noch weiter Luft nach oben."

Stockard zeigt sein Können

Jonas Niedermanner betont noch einmal, "dass die Mannschaft hinter der Entscheidung stand, nicht mehr mit Shaun Willett weiterzuarbeiten. "Courtney hat auch seine Stärken darin, dass er im Spiel immer ein Auge für seine Mitspieler hat. Es ist toll, dass er bei uns ist."