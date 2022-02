1 Schwenningens Neuzugang Robert Drijencic (am Ball) setzt sich gegen die Tübinger Defense durch. Foto: Kienzler

In der ProA haben die wiha Panhters Schwenningen am Sonntagabend vor 600 Zuschauern das Derby gegen Tübingen mit 91:82 gewonnen und sich damit auch für die knappe Hinspielniederlage revanchiert.















Panthers-Coach Alen Velcic lobte sein Team: "Es war ein hochintensives Spiel. Wir hatten am Ende den großen Willen, unbedingt dieses wichtige Spiel zu gewinnen."

Mit einem starken Schlussviertel (28:23) hatten die Panthers das hart umkämpfte Spiel auf ihre Seite gebracht. Es war in Richtung Play-off-Qualifikation natürlich ein sehr wichtiger Erfolg für das Schwenninger Team.

Comeback von Chris Frazier

Nach seiner langen Verletzungspause kehrte Kapitän Chris Frazier in der fünften Spielminute aufs Feld zurück.

Beim Stand von 9:11 nach über zwei Minuten hatte Panthers-Coach Alen Velcic die erste Auszeit genommen und spieltaktisch etwas nachjustiert. Tübingen führte nach dem ersten Viertel aufgrund einer stabilen Trefferquote mit 26:21. Die Fehleranzahl im Spiel der Schwenninger war in der ersten Halbzeit insgesamt zu hoch, auch wenn das zweite Viertel mit 18:17 an die Gastgeber ging. Mit einem Dreier verkürzte Grant Sitton kurz vor dem Pausengang auf einen – aus Sicht der Panthers – wieder versöhnlichen Rückstand von 39:43. Die Tigers hatten zwischenzeitlich auch einmal mit zehn Punkten geführt und waren im ersten Durchgang das bessere Team.

Panthers steigern sich in der zweiten Halbzeit

Das Schwenninger Team ging klar und konzentriert die zweite Halbzeit an und glich rasch (43:43) aus. Doch dann "luden" die Panthers die Tigers wieder zu einfachen Punkten ein. Die lautstarke Ansprache von Coach Alen Velcic in der notwendigen Auszeit fruchtete: In der 27. Minute waren die Neckarstädter beim 53:54 wieder dran und führten vor dem Schlussabschnitt mit 61:59.

Starkes Schlussviertel der Schwenninger

Es folgte ein starker Schlussspurt der Panthers – die Tigers verloren nun ihre spielerische Linie und ihre Treffsicherheit. Ein Dreier von Waverly Austin (23 Punkte, 20 gewonnene Rebounds), und jeweils Zweier von David Cohn und Raiquan Clark brachten die Gastgeber vorentscheidend mit 80:73 in der Crunchtime in Führung. Mit dem Dreier von Sitton 63 Sekunden vor dem Ende zum 86:73-Zwischenstand war die Entscheidung zugunsten des Velcic-Teams gefallen. Am Ende stand es verdient 91:82 für Schwenningen. Topscorer bei den Panthers war Grant Sitton mit 28 Punkten.