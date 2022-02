Corona-Fälle: Kirchheim kann nicht in die Deutenberghalle kommen

1 Der Basketball ruht. Zum vierten Mal kann ein Gegner der Panthers in dieser ProA-Saison nicht antreten. Foto: Eibner

Das für Mittwochabend geplante ProA-Heimspiel der wiha Panthers Schwenningen gegen Kirchheim fällt aus. Es gibt beim Gegner Corona-Fälle.















Am Dienstagabend erreichte die Geschäftsführung der wiha Panthers die Nachricht, dass bei den Kirchheim Knights mehrere Corona-Tests positiv ausgefallen waren. Folglich wurde die Partie in Rücksprache mit der Spielleitung der BARMER 2. Basketball Bundesliga abgesagt. "Es ist natürlich schade, dass wir erneut von einer Spielabsage betroffen sind", kommentierte Panthers-Geschäftsführer Michael Krivanek. "Doch selbstverständlich hat die Gesundheit der betroffenen Personen Priorität. Wir wünschen den Erkrankten eine rasche, vollständige Genesung und alles Gute."

Panthers am Samstag in Itzehoe

In der laufenden Spielzeit sind die Schwenninger Basketballer damit bereits von vier Spielabsagen betroffen gewesen. Während das im November angesetzte Heimspiel gegen Jena bereits im Januar nachgeholt werden konnte, müssen für die Heimduelle gegen Vechta und Kirchheim im Lauf der bis zum 9. April 2022 ausgespielten Hauptrunde noch Nachholtermine gefunden werden. Diese werden zeitnah bekannt gegeben. Das ebenfalls corona-bedingt ausgefallene Auswärtsspiel gegen Phoenix Hagen ist bereits neu terminiert worden und findet nun am Mittwoch, den 23. Februar um 19.30 Uhr statt.

Für die Panthers geht es in der ProA am Samstag mit der Auswärtspartie in Itzehoe weiter.