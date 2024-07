Panther statt Leopard: Panzerbauer Rheinmetall vor Milliardengeschäft mit Italien

1 Der Panzerbauer Rheinmetall steht vor einem Milliardengeschäft mit Italien. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die größte deutsche Rüstungsschmiede verkündet einen Großauftrag nach dem anderen. Nun peilt Rheinmetall einen Auftrag aus Rom an und übt sich dafür im Schulterschluss mit einem italienischen Konzern.









Link kopiert



Rom/Düsseldorf - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bringt sich für einen milliardenschweren Großauftrag aus Italien zur Lieferung von Hunderten Panzern in Stellung. Dazu will das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf mit dem italienischen Rüstungsriesen Leonardo ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Beide Firmen unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung.