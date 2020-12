Panoramastraßen-Ausbau Aufsichtsbeschwerde von Horber Bürgern hat keinen Erfolg

Der Karten-Beweis

Die Anwohner hatten argumentiert, dass die Panoramastraße eine historische Straße sein könnte.

Das RP schreibt dazu: "Für bereits vor Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes hergestellte Straßen können keine Erschließungsbeiträge gefordert werden. Dabei wird in Württemberg zwischen vor 1873 und danach bis zum 30. Juni 1961 endgültig hergestellten vorhandenen Straßen unterschieden."

Das RP weiter: "Für die Stadt bestehen insbesondere keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Panoramastraße und Pilgerweg um historische Straßen handeln könnte."

Die Interessengemeinschaft hatte das Messtischblatt Horb Imnau 1909 vorgelegt. Hier war die Panoramastraße eingezeichnet (wir berichteten).

Das RP dazu: "Zwar liegt der Stadt ebenfalls eine Karte aus dem Jahr 1909 vor. Diese Karte lasse jedoch weder die Panoramastraße noch den Pilgerweg erkennen."

Fakt ist: In der Fotothek ist genau diese Karte aus dem sächsischen Staatsarchiv digital abzurufen. Dort ist die Pano-Straße nicht eingezeichnet.

Das RP weiter: "Die Stadt ist zudem der Auffassung: Selbst wenn es eine Karte gäbe, die die entsprechenden Straßen darstellen würden, dass aus diesem Kartenmaterial nicht geschlossen werden könne, dass die Straßen bereits vor 1873 als zum Anbau bestimmte Straßen ausgebaut gewesen seien."

Wie lange gibt es die Panoramastraße schon?

Das Rathaus hat gegenüber dem RP argumentiert, so schreibt es das RP "Es gibt einen Baulinienplan aus dem Jahr 1928/29. Die Straßen wurden aber nicht entsprechend diesem Plan ausgebaut. Hier sei die Panoramastraße als Sackgasse mit Wendehammer dargestellt. Die Panoramastraße ist mit einem Gehweg von 150 Zentimeter Breite dargestellt. Eine Umsetzung dieser Planung sei nicht erfolgt. Daher liege auch keine vorhandene Straße vor."

Was ist mit den vielen verschiedenen Ausbauten zwischen 1930 und 1960?

Die IG Panoramastraße hatte auf zehn Gemeinderatsbeschlüsse hingewiesen. In all diesen Beschlüssen wurden Bauprojekte an der Panoramastraße beschlossen. Beispielsweise am 10. September 1936 die Verlängerung der Panoramastraße. 11. August 1938 – "Reduktion der Gehwegbreite". Zuletzt am 15. September 1960 "Beauftragung einer neuen Wasserversorgung / Erdleitungskabel". Wurde damit die Panoramastraße endgültig hergestellt?

Das RP: "Die Stadt betont, dass sie die weiteren bis 1960 durchgeführten Maßnahmen durchaus in die Prüfung einbezogen hätte. Diese Maßnahmen hätten nach Auffassung der Stadt jedoch nicht zu einer erstmaligen endgültigen Herstellung der Straße geführt."

Wo sind die Karten zu diesen Ausbauten?

Die IG Panoramastraße hatte sie selbst gesucht – und nicht gefunden. Auch das Rathaus nicht. Die IG Panoramastraße sagte in den ersten Wochen des Streits: "Wenn das Rathaus diese Pläne noch hat, hat sie ein Problem. Wenn nicht, dann auch." Einige Mitglieder der Interessengemeinschaft haben auch angedeutet, dass sie sich vorstellen können, dass diese Pläne absichtlich vernichtet worden waren.

Das Rathaus hatte dazu ans RP geschrieben: Den Gemeinderatsprotokollen seien keine Pläne oder Karten beigefügt gewesen. Auch im Stadtarchiv habe man – trotz intensiver Recherchen – nichts gefunden.

Laut RP "weist die Stadt jedoch auch darauf hin, dass die textlich beschriebenen Ergänzungen und Erweiterungen lediglich stückwerksartigen Charakter hätten. Beispielsweise seien Entwässerungsanschlüsse vorgenommen wurden, um Bauwilligen ihre Bauvorhaben zu ermöglichen. Eine erstmalige endgültige Herstellung der Straße sei hierdurch jedoch nicht erfolgt."

Der Schwäbisch-Gmünder Rechtsanwalt Johannes Mascha ist Spezialist, um Anwohner vor Erschließungsbeiträgen zu schützen. Er hatte im Interview mit dem Schwarzwälder Boten auf die Problematik des Begriffs "erstmaliger endgültiger Ausbau" hingewiesen. Mascha erläuterte, dass die Gesetzes- und Urteilslage es der Stadt erlaubt, selbst zu definieren, nach welchem Standard eine Straße "endgültig ausgebaut" sei. Theoretisch könnte man Bordsteine aus Marmor als Standard festlegen.

Bei der Panoramastraße – so hatte das Rathaus immer betont – sei der jetzt geplante Ausbau keine Luxus-Sanierung, sondern es werde nur das Notwendige gemacht.

Hat die Stadt recht?

Das RP schreibt: "Aus Sicht der Rechtsaufsicht ist die Überprüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vorliegen, seitens der Stadt in ausreichender Tiefe erfolgt. Die Rechtsauffassung der Stadt, dass es sich nicht um historische oder vorhandene Straßen handelt, ist aus Sicht der Rechtsaufsicht unter Berücksichtigung des Vortrags der Stadt vertretbar."

Was sagen die Anwohner zu dieser Einschätzung des Regierungspräsidiums?

Frank Fahrner, Sprecher der IG Panoramastraße, sagt auf Anfrage: "Zu der entscheidenden Frage, ob die zehn Änderungen entlang der Panoramastraße bis 1960 durch Gemeinderatsbeschlüsse die Straße endgültig hergestellt wurde, hat das Regierungspräsidium keine eigene Bewertungen vorgenommen. Sondern auf das Verwaltungsgericht verwiesen."

Das RP hatte geschrieben: "Eine abschließende Beurteilung der Beweislastverteilung wird die Rechtsaufsicht nicht vornehmen. Das ist dem Verwaltungsgericht vorbehalten."

IG-Sprecher Fahrner: "Wir warten jetzt auf das Gespräch mit der Stadt."

Was sagt das Rathaus zum "Zwischen-Sieg"?

Rathaussprecherin Inge Weber: "Nachdem das Regierungspräsidium geantwortet hat, kann dieses Gespräch zeitnah stattfinden. Inhaltlich werden sich Oberbürgermeister Rosenberger und Bürgermeister Zimmermann nicht zur Panoramastraße äußern, sondern dieses Gespräch mit den Anliegern abwarten."