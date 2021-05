1 Das Becken wird für die neue Saison vorbereitet. Foto: Bäderbetrieb

Das Panorama-Freibad öffnet am 18. Juni wieder. Ein Team aus Technik, Auszubildenden und Mitarbeitern der Verwaltung bereitet dies seit 21. Mai vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Bäderbetriebs.

Freudenstadt - Alle anderen Mitarbeiter befinden sich derzeit noch in Kurzarbeit. "Wir werden im Vergleich zur vergangenen Saison einen relativ normalen Freibadbetrieb mit Auflagen, insbesondere beim Einlass bekommen", wird Tobias Degout, Geschäftsführer des Bäderbetriebs, in der Pressemitteilung zitiert.

Grundlage dafür bildet neben der entsprechenden Corona-Verordnung ein Hygiene- und Betriebskonzept. Neben den Becken sind auch das Beachvolleyballfeld, der Kinderspielplatz und die Tischtennis­platte nutzbar. Ebenso können Schwimmflügel, Sonnenschirme und weitere Artikel erworben werden. Das Freibad-Kiosk um Pächter Oliver Widmann wird an schönen Tagen öffnen.

In diesem Jahr gibt es keine Online-Tickets. Die Tickets für den Freibadbesuch gibt es wieder vor Ort und sind den ganzen Tag gültig. Auch Zehner- und Saisonkarten gibt es wieder.

Die Personenzahl im Becken ist streng reglementiert

In der Öffnungsstufe eins dürfen 540 Personen ins Bad. Die Zahl kann sich in der dritten Öffnungsstufe verdoppeln. "Ausschlaggebend ist hier die Liegefläche des Freibadgeländes", so Degout. Der Zutritt ist nur für Personen möglich, die gesund und in den letzten 14 Tagen auch nicht in Kontakt mit einer an SARS-CoV-2 infizierten Person standen.

Zudem ist für alle Personen ab sechs Jahren für den Einlass ein Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ ist der vollständige Impfschutz mittels Impfpass nachzuweisen oder die Genesung einer Corona-Erkrankung durch einen mindestens 28 Tage alten PCR-Test zu belegen, der aber nicht älter als sechs Monate alten sein darf. Auch ein Personalausweis muss mitgeführt werden.

Zeitgleich können 31 Badegäste ins Schwimmer-, 93 ins Nichtschwimmer- und 14 ins Planschbecken. Schwimmleinen werden nicht eingezogen. Ausnahme bildet die Trennleine zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich. Ansonsten gelten in den Becken und beim Ein- und Ausstieg die aktuellen Abstandsregeln von 1,5 Meter.

Die Besuchererfassung erfolgt über die Luca-App, so Marketingleiter Christian Schebetka. Alle Badegäste sollten sich diese vorher auf ihr Smartphone laden. Beim Einlass scannt das Kassenpersonal den Code der App. Bei Kindern werden die Daten, so sie kein Handy haben, an der Kasse erfasst. Zudem gibt es für diejenigen ohne Smartphone Luca-App-Schlüsselanhänger. Die Schlüsselanhänger können bei jedem weiteren Besuch aber auch sonst überall eingesetzt werden.

Mindestabstand und Maskenpflicht in verschiedenen Bereichen

Das Freibad ist montags von 10 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Frühschwimmer können bis Juli von Dienstag bis Samstag ab 6 Uhr ins Becken steigen. Ab August ist für sie ab 6.30 geöffnet. Frühschwimmen ist nur mit Saisonkarte möglich.

Saisonkarten aus dem Vorjahr sind in diesem Jahr gültig. Mit der ersten Nutzung ist die Karte aktiviert und eine Rückgabe ausgeschlossen. Als kleines Bonbon für ihre Treue erhalten die Saisonkartenbesitzer eine Freikarte für die Innenbereiche, so Schebetka. Sollte jemand die Saisonkarte nicht nutzen wollen, kann er diese bis 30. Juni an der Freibadkasse zurückgeben.

Außerdem gelten folgende Regeln: Beim Eintreten und Verlassen des Freibads, bei den Toiletten, in der Umkleide und im Kioskbereich muss ein medizinischer Mund- und Nasenschutz oder eine FFP-Maske getragen werden. Auf dem gesamten Gelände gilt ein Mindestabstand von 1,5 Meter.

"Wir freuen uns auf eine möglichst normale Freibadsaison und hoffen, dass das Wetter mitspielt und den Gästen so viele schöne Tage auf unserem Gelände beschert", so Degout.

Für das Waldschwimmbad Kniebis ist die Öffnung für Anfang Juli geplant. Die Innenbereiche des Panorama-Bads und das Hallenbad Wittlensweiler sollen später geöffnet werden. Wann ist noch nicht bekannt und hängt von der Inzidenz ab.